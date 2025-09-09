10 сентября в рамках FONBET Кубка России «Зенит Пенза» сыграет дома против «Волгаря». Обе команды не входят в число фаворитов турнира, но проходят стадию за стадией за счeт прагматичного подхода.

«Зенит Пенза»

Команда в недавнем матче Кубка прошла «Строгино» с минимальным счeтом 1:0, что стало единственным результативным успехом за последние пять игр. За этот отрезок «Зенит Пенза» отличился только дважды, а средний показатель – 0.40 гола за матч – указывает на существенные проблемы в атаке. Команда сдержанно действует при переходах и старается играть от обороны, позволяя соперникам владеть мячом, но ограничивая доступ к штрафной. При этом даже несмотря на ограниченный потенциал впереди, оборона выглядит довольно собранно: в пяти матчах пропущено всего 4 мяча. Основной расчeт – на игру вторым номером и стандарты.

«Волгарь»

На фоне соперника «Волгарь» выглядит ярче. Команда набрала форму: победа над «Чертаново» в Кубке (2:1), три гола в двух последних турах и наконец положительный результат против «Ленинградца» на выезде (2:1). В среднем – 1.40 гола за матч за последние 5 встреч. При этом пропускают также регулярно – 0.80 в среднем – что указывает на более открытый стиль игры. Несмотря на неудачную серию в лиге, где победы долго не приходили, в последних встречах «Волгарь» стал заметно продуктивнее в атаке. Сильные стороны – использование флангов, высокие скорости и вариативность в завершающей стадии.

Факты о командах

«Зенит Пенза»

Победа 1:0 в Кубке над «Строгино»

2 забитых и 4 пропущенных в последних 5 матчах

В среднем: 0.40 забитого и 0.80 пропущенного за игру

Три поражения с минимальным счeтом в последних турах

«Волгарь»

Победа 2:1 над «Чертаново» в Кубке

7 забитых и 4 пропущенных в последних 5 матчах

В среднем: 1.40 забитого и 0.80 пропущенного за игру

Забивает в 4 из 5 последних матчей

Прогноз на матч

Форма и структура игры «Волгаря» позволяет говорить о фаворите встречи, пусть и без явного превосходства. Команда чаще создаeт моменты, быстрее выходит в атаку и лучше действует в финальной трети. У «Зенита Пенза» же нет стабильной реализации, а основной упор делается на сохранение «нуля» у своих ворот. Встреча может пройти в позиционном ключе, но с перевесом в темпе и опасных подходах у гостей. «Волгарь» должен воспользоваться разницей в динамике и реализовать один-два момента.

