«Зенит Пенза» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.72

09 сентября 2025 8:51
Зенит - Волгарь
10 сент. 2025, среда 16:00 | Россия. Кубок, 3 раунд
1.72
Победа «Волгаря»
10 сентября в рамках FONBET Кубка России «Зенит Пенза» сыграет дома против «Волгаря». Обе команды не входят в число фаворитов турнира, но проходят стадию за стадией за счeт прагматичного подхода.

«Зенит Пенза»

Команда в недавнем матче Кубка прошла «Строгино» с минимальным счeтом 1:0, что стало единственным результативным успехом за последние пять игр. За этот отрезок «Зенит Пенза» отличился только дважды, а средний показатель – 0.40 гола за матч – указывает на существенные проблемы в атаке. Команда сдержанно действует при переходах и старается играть от обороны, позволяя соперникам владеть мячом, но ограничивая доступ к штрафной. При этом даже несмотря на ограниченный потенциал впереди, оборона выглядит довольно собранно: в пяти матчах пропущено всего 4 мяча. Основной расчeт – на игру вторым номером и стандарты.

«Волгарь»

На фоне соперника «Волгарь» выглядит ярче. Команда набрала форму: победа над «Чертаново» в Кубке (2:1), три гола в двух последних турах и наконец положительный результат против «Ленинградца» на выезде (2:1). В среднем – 1.40 гола за матч за последние 5 встреч. При этом пропускают также регулярно – 0.80 в среднем – что указывает на более открытый стиль игры. Несмотря на неудачную серию в лиге, где победы долго не приходили, в последних встречах «Волгарь» стал заметно продуктивнее в атаке. Сильные стороны – использование флангов, высокие скорости и вариативность в завершающей стадии.

Факты о командах

«Зенит Пенза»

  • Победа 1:0 в Кубке над «Строгино»
  • 2 забитых и 4 пропущенных в последних 5 матчах
  • В среднем: 0.40 забитого и 0.80 пропущенного за игру
  • Три поражения с минимальным счeтом в последних турах

«Волгарь»

  • Победа 2:1 над «Чертаново» в Кубке
  • 7 забитых и 4 пропущенных в последних 5 матчах
  • В среднем: 1.40 забитого и 0.80 пропущенного за игру
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Россия. Кубок, 3 раунд
Зенит
0 : 1
10.09.2025
Волгарь

Прогноз на матч

Форма и структура игры «Волгаря» позволяет говорить о фаворите встречи, пусть и без явного превосходства. Команда чаще создаeт моменты, быстрее выходит в атаку и лучше действует в финальной трети. У «Зенита Пенза» же нет стабильной реализации, а основной упор делается на сохранение «нуля» у своих ворот. Встреча может пройти в позиционном ключе, но с перевесом в темпе и опасных подходах у гостей. «Волгарь» должен воспользоваться разницей в динамике и реализовать один-два момента.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Волгаря» – коэффициент 1.72
  • Тотал меньше 2.5 гола – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Волгаря» больше 1.0 – коэффициент 1.85

1.72
Победа «Волгаря»
Автор: Ланьков Роман
Россия. Кубок Волгарь Зенит
