«Зенит Пенза» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.20

19 августа 2025 18:27
Зенит - Строгино
20 авг. 2025, среда 16:00 | Россия. Кубок, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Зенита Пенза»
Сделать ставку

Матч второго раунда Пути регионов Кубка России между «Зенитом Пенза» и «Строгино» обещает стать напряжeнным противостоянием двух команд, находящихся не в лучшей форме. Встреча состоится 20 августа, и обе команды попытаются использовать кубковый формат как шанс улучшить ситуацию в сезоне. «Зенит Пенза» выступает на своeм поле и попытается использовать это преимущество против соперника, который в последних турах регулярно уступает.

«Зенит Пенза»

«Зенит Пенза» не побеждает уже 7 матчей подряд, что указывает на нестабильную форму команды. В последних пяти играх команда забила 4 мяча и пропустила 10, в том числе дважды сыграв вничью. В последнем матче пензенцы уступили «Динамо Брянск» со счeтом 0:1, несмотря на упорную борьбу. При этом команда сумела сыграть вничью с «Арсеналом-2» и забить дважды «Динамо СПб», что показывает потенциал в атаке. Однако оборонительная линия «Зенита Пенза» продолжает допускать ошибки: команда пропускает в среднем по 2 мяча за матч и не может сыграть «на ноль» уже восемь матчей подряд.

«Строгино»

«Строгино» переживает ещe более тяжeлый отрезок. Команда проиграла четыре последних матча с общим счeтом 0:16, включая разгром от «Родины-М» (0:6). За пять последних встреч москвичи забили лишь 3 мяча и пропустили 16, в среднем пропуская более 3 голов за игру. Несмотря на то, что «Строгино» иногда удаeтся отличиться в атаке, в том числе в прошлых матчах против «Зенита Пенза», защита выглядит абсолютно несобранной. Проблемы в организации обороны делают команду крайне уязвимой в выездных играх, особенно против соперников, мотивированных на реванш.

Факты о командах

«Зенит Пенза»

  • В последних 5 матчах забито 4 гола, в среднем 0.80 за игру
  • Пропущено 10 мячей, в среднем 2.00 за матч
  • Без побед в 7 матчах подряд
  • Пропускает в 8 играх подряд

«Строгино»

  • В последних 5 матчах забито 3 гола, в среднем 0.60 за игру
  • Пропущено 16 голов, в среднем 3.20 за матч
  • 4 поражения подряд
  • Пропускает и забивает в 4 последних играх

Личные встречи
50% (4)
0% (0)
50% (4)
9
Забитых мячей
12
1.13
В среднем за матч
1.5
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Строгино
3 : 0
05.07.2025
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Зенит
2 : 0
08.09.2024
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Строгино
0 : 1
26.05.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Зенит
3 : 1
27.08.2023
Строгино
Россия. Вторая лига. Группа 3, 8 тур
Зенит
2 : 1
15.05.2023
Строгино
Россия. Вторая лига. Группа 3, 3 тур
Строгино
1 : 0
15.04.2023
Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 14 тур
Строгино
4 : 0
22.10.2017
Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 2 тур
Зенит
1 : 2
27.07.2017
Строгино
Показать все

Прогноз на матч

Форма обеих команд оставляет желать лучшего, но на фоне провала «Строгино» оборона хозяев выглядит более надeжной. Несмотря на отсутствие побед у «Зенита Пенза», команда играет организованнее, а домашнее поле должно дать дополнительное преимущество. «Строгино» проваливает выездные встречи и допускает слишком много ошибок, чтобы рассчитывать на успех в кубковом матче. Исходя из этого, логично ожидать, что хозяева воспользуются слабостями соперника и наконец прервут свою серию без побед.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Зенита Пенза» – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал «Строгино» меньше 1.0 – коэффициент 1.95

2.20
Победа «Зенита Пенза»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. Кубок Строгино Зенит
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
