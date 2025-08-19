Матч второго раунда Пути регионов Кубка России между «Зенитом Пенза» и «Строгино» обещает стать напряжeнным противостоянием двух команд, находящихся не в лучшей форме. Встреча состоится 20 августа, и обе команды попытаются использовать кубковый формат как шанс улучшить ситуацию в сезоне. «Зенит Пенза» выступает на своeм поле и попытается использовать это преимущество против соперника, который в последних турах регулярно уступает.

«Зенит Пенза»

«Зенит Пенза» не побеждает уже 7 матчей подряд, что указывает на нестабильную форму команды. В последних пяти играх команда забила 4 мяча и пропустила 10, в том числе дважды сыграв вничью. В последнем матче пензенцы уступили «Динамо Брянск» со счeтом 0:1, несмотря на упорную борьбу. При этом команда сумела сыграть вничью с «Арсеналом-2» и забить дважды «Динамо СПб», что показывает потенциал в атаке. Однако оборонительная линия «Зенита Пенза» продолжает допускать ошибки: команда пропускает в среднем по 2 мяча за матч и не может сыграть «на ноль» уже восемь матчей подряд.

«Строгино»

«Строгино» переживает ещe более тяжeлый отрезок. Команда проиграла четыре последних матча с общим счeтом 0:16, включая разгром от «Родины-М» (0:6). За пять последних встреч москвичи забили лишь 3 мяча и пропустили 16, в среднем пропуская более 3 голов за игру. Несмотря на то, что «Строгино» иногда удаeтся отличиться в атаке, в том числе в прошлых матчах против «Зенита Пенза», защита выглядит абсолютно несобранной. Проблемы в организации обороны делают команду крайне уязвимой в выездных играх, особенно против соперников, мотивированных на реванш.

Факты о командах

«Зенит Пенза»

В последних 5 матчах забито 4 гола, в среднем 0.80 за игру

Пропущено 10 мячей, в среднем 2.00 за матч

Без побед в 7 матчах подряд

Пропускает в 8 играх подряд

«Строгино»

В последних 5 матчах забито 3 гола, в среднем 0.60 за игру

Пропущено 16 голов, в среднем 3.20 за матч

4 поражения подряд

Пропускает и забивает в 4 последних играх

Прогноз на матч

Форма обеих команд оставляет желать лучшего, но на фоне провала «Строгино» оборона хозяев выглядит более надeжной. Несмотря на отсутствие побед у «Зенита Пенза», команда играет организованнее, а домашнее поле должно дать дополнительное преимущество. «Строгино» проваливает выездные встречи и допускает слишком много ошибок, чтобы рассчитывать на успех в кубковом матче. Исходя из этого, логично ожидать, что хозяева воспользуются слабостями соперника и наконец прервут свою серию без побед.

