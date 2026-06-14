Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Арсенал-2 - Родина-М: обзор матча 14 июня 2026

Арсенал-2
14.06.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
1 : 1
Завершен
Родина-М
43' Д. Гусаров
16' А. Камышенко
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Арсенал-2 - Родина-М
Завершен
87'
Желтая карточка
Максим Белковский
Замена
Данила Шрамко ️️️️➡️️ Григорий Ладин
83'
Замена
Георгий Бадьин ️️️️➡️️ Дмитрий Гусаров
83'
Желтая карточка
Дмитрий Гусаров
81'
77'
Замена
Вячеслав Худоклинов ️️️️➡️️ Антон Камышенко
76'
Желтая карточка
Марк Высоченко
Замена
Александр Кононыкин ️️️️➡️️ Денис Григорьев
76'
Замена
Тимур Хакимов ️️️️➡️️ Степан Обрывков
76'
Желтая карточка
Арнур Сагалбаев
73'
73'
Желтая карточка
Магомед Омаров
68'
Замена
Архип Казанцев ️️️️➡️️ Александр Андреев
Замена
Егор Князев ️️️️➡️️ Илья Соколов
63'
ГОЛ! 1:1! Дмитрий Гусаров
43'
16'
ГОЛ! 0:1! Антон Камышенко
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал-2
1
Глеб Костелей
ВР
68
Вадим Фалеев
ЛЗ
52
Артем Кузин
ЛЗ
53
Денис Григорьев
ПЗ
87
Давид Гиголаев
ПЗ
50
Илья Соколов
ЛП
95
Степан Обрывков
ЛП
55
Арнур Сагалбаев
ЦП
47
Дмитрий Гусаров
ПП
78
Григорий Ладин
ПП
90
Даниил Павлов
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмаров
Родина-М
1
Никита Павлов
ВР
4
Максим Белковский
ЛЗ
3
Ефим Колобов
ЛЗ
27
Иван Макаревич
ПЗ
93
Александр Евстратов
ПЗ
23
Ваган Манукян
ЛП
77
Антон Камышенко
ЛП
96
Марк Высоченко
ЦП
19
Александр Андреев
ПП
47
Daniyar Vakhitov
ПП
10
Магомед Омаров
ЦФ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Арсенал-2
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
38
Георгий Бадьин
ЦЗ
78
Евгений Мухин
ЦЗ
46
Данила Шрамко
ЦЗ
91
Егор Князев
ЦЗ
92
Артем Исаев
ЦЗ
69
Михаил Козин
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
63
Александр Кононыкин
ЦЗ
66
Константин Нечкин
ЦЗ
46
Никита Пелипенко
ЦЗ
Родина-М
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
3
Данила Гордеев
ЦЗ
13
Архип Казанцев
ЦЗ
22
Вячеслав Худоклинов
ЦЗ
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
4-5-1
1
Костелей
52
Кузин
53
Григорьев
68
Фалеев
87
Гиголаев
95
Обрывков
47
Гусаров
50
Соколов
55
Сагалбаев
78
Ладин
90
Павлов
4-5-1
1
Павлов
93
Евстратов
27
Макаревич
4
Белковский
3
Колобов
47
Vakhitov
19
Андреев
23
Манукян
96
Высоченко
77
Камышенко
10
Омаров
95
Обрывков
66
Хакимов
66
Хакимов
95
Обрывков
47
Гусаров
38
Бадьин
38
Бадьин
47
Гусаров
78
Ладин
46
Шрамко
46
Шрамко
78
Ладин
50
Соколов
91
Князев
91
Князев
50
Соколов
53
Григорьев
63
Кононыкин
63
Кононыкин
53
Григорьев
19
Андреев
13
Казанцев
13
Казанцев
19
Андреев
77
Камышенко
22
Худоклинов
22
Худоклинов
77
Камышенко
Остались в запасе
Арсенал-2
Родина-М
78
Евгений Мухин
ЦЗ
92
Артем Исаев
ЦЗ
69
Михаил Козин
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
66
Константин Нечкин
ЦЗ
46
Никита Пелипенко
ЦЗ
Главный тренер
Александр Шмаров
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
3
Данила Гордеев
ЦЗ
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Остались в запасе
78
Евгений Мухин
ЦЗ
92
Артем Исаев
ЦЗ
69
Михаил Козин
ЦЗ
61
Алексей Белянин
ЦЗ
37
Матвей Ромашин
ЦЗ
66
Константин Нечкин
ЦЗ
46
Никита Пелипенко
ЦЗ
Остались в запасе
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
3
Данила Гордеев
ЦЗ
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Шмаров
Главный тренер
Барсег Киракосян
Статистика матча Арсенал-2 - Родина-М
2
3
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
11
8
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
1
Информация о матче
Главный судья:
R. Marnavskiy
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
Новости команд
Все
Арсенал-2
Родина-М
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «Арсенал-2» – «Орел»: Вторая лига Б, 8 июня
2025.06.07 12:51
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
Объявлено о первой отставке сезона в Первой лиге
2025.08.05 12:01
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Арсенал-2
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Родина-М
2 : 0
06.06.2026
Строгино
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+