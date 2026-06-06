Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Родина-М - Строгино: обзор матча 06 июня 2026

Родина-М
06.06.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
2 : 0
Завершен
Строгино
11' А. Камышенко (П)
40' К. Иванов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Родина-М - Строгино
Завершен
90' +1
Желтая карточка
Альберт Цечоев
Желтая карточка
Никита Павлов
86'
86'
Замена
Георгий Гогидзе ️️️️➡️️ Андрей Алексеенков
Желтая карточка
Марк Высоченко
78'
Замена
Марк Высоченко ️️️️➡️️ Daniyar Vakhitov
76'
Замена
Вячеслав Худоклинов ️️️️➡️️ Антон Камышенко
70'
Замена
Магомед Омаров ️️️️➡️️ Александр Андреев
70'
58'
Желтая карточка
Никита Челышев
48'
Замена
Альберт Цечоев ️️️️➡️️ Даниил Горбулев
48'
Замена
Тимур Насыров ️️️️➡️️ Владислав Дашкин
47'
Замена
Никита Челышев ️️️️➡️️ Сергей Гузюк
40'
ГОЛ! 1:1! Кирилл Иванов
Пас отдал Архип Казанцев
28'
Желтая карточка
Арсений Петров
Замена
Архип Казанцев ️️️️➡️️ Иван Макаров
14'
ГОЛ с пенальти! 1:0! Антон Камышенко
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина-М
1
Никита Павлов
ВР
3
Ефим Колобов
ЛЗ
27
Иван Макаревич
ЛЗ
23
Ваган Манукян
ЛЗ
70
Игорь Атаманский
ПЗ
93
Александр Евстратов
ПЗ
85
Иван Макаров
ПЗ
19
Александр Андреев
ЛП
4
Максим Белковский
ЦП
47
Daniyar Vakhitov
ПП
77
Антон Камышенко
ЦФ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Строгино
30
Владислав Джураев
ВР
3
Кирилл Иванов
ЛЗ
33
Даниил Шапаев
ЛЗ
8
Дмитрий Комаровский
ЛЗ
2
Даниил Горбулев
ПЗ
48
Владислав Дашкин
ПЗ
11
Валерий Озеров
ПЗ
7
Арсений Петров
ЛП
6
Андрей Алексеенков
ЦП
17
Данил Пехнов
ПП
11
Сергей Гузюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Загидуллин
Родина-М
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
91
Даниил Баринов
ЦЗ
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
3
Данила Гордеев
ЦЗ
13
Архип Казанцев
ЦЗ
96
Марк Высоченко
ЦЗ
22
Вячеслав Худоклинов
ЦЗ
10
Магомед Омаров
ЦЗ
Строгино
1
Федор Старостин
ЦЗ
44
Георгий Гогидзе
ЦЗ
1
Андрей Маскалев
ЦЗ
27
Данила Ганичев
ЦЗ
24
Владислав Козлов
ЦЗ
21
Егор 1244664
ЦЗ
10
Никита Богатиков
ЦЗ
32
Тимур Насыров
ЦЗ
19
Никита Челышев
ЦЗ
30
Альберт Цечоев
ЦЗ
21
Ярослав Боровиков
ЦЗ
20
Gleb Nikishov
ЦЗ
3-2-3-1
1
Павлов
93
Евстратов
3
Колобов
27
Макаревич
23
Манукян
85
Макаров
19
Андреев
4
Белковский
47
Vakhitov
77
Камышенко
3-2-3-1
30
Джураев
48
Дашкин
3
Иванов
33
Шапаев
11
Озеров
8
Комаровский
17
Пехнов
6
Алексеенков
7
Петров
11
Гузюк
85
Макаров
13
Казанцев
13
Казанцев
85
Макаров
47
Vakhitov
96
Высоченко
96
Высоченко
47
Vakhitov
77
Камышенко
22
Худоклинов
22
Худоклинов
77
Камышенко
19
Андреев
10
Омаров
10
Омаров
19
Андреев
6
Алексеенков
44
Гогидзе
44
Гогидзе
6
Алексеенков
48
Дашкин
32
Насыров
32
Насыров
48
Дашкин
11
Гузюк
19
Челышев
19
Челышев
11
Гузюк
2
Горбулев
30
Цечоев
30
Цечоев
2
Горбулев
Остались в запасе
Родина-М
Строгино
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
91
Даниил Баринов
ЦЗ
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
3
Данила Гордеев
ЦЗ
Главный тренер
Барсег Киракосян
1
Федор Старостин
ЦЗ
1
Андрей Маскалев
ЦЗ
27
Данила Ганичев
ЦЗ
24
Владислав Козлов
ЦЗ
21
Егор 1244664
ЦЗ
10
Никита Богатиков
ЦЗ
21
Ярослав Боровиков
ЦЗ
20
Gleb Nikishov
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Загидуллин
Остались в запасе
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
91
Даниил Баринов
ЦЗ
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
3
Данила Гордеев
ЦЗ
Остались в запасе
1
Федор Старостин
ЦЗ
1
Андрей Маскалев
ЦЗ
27
Данила Ганичев
ЦЗ
24
Владислав Козлов
ЦЗ
21
Егор 1244664
ЦЗ
10
Никита Богатиков
ЦЗ
21
Ярослав Боровиков
ЦЗ
20
Gleb Nikishov
ЦЗ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Главный тренер
Сергей Загидуллин
Статистика матча Родина-М - Строгино
2
3
Всего ударов по воротам
16
2
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
10
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
2
0
Информация о матче
Главный судья:
D. Tkachenko
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
Новости команд
Все
Родина-М
Строгино
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
Объявлено о первой отставке сезона в Первой лиге
2025.08.05 12:01
2
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
«Зенит Пенза» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.20
2025.08.19 18:41
16-летний российский футболист поедет на стажировку в «Жирону»
2025.08.19 00:36
1
Прогноз на точный счeт матча «Строгино» – «Квант»: Вторая лига, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:41
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Родина-М
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Родина-М
2 : 0
06.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Салют
1 : 0
20.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Строгино
2 : 3
13.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Родина-М
2 : 0
06.06.2026
Строгино
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+