Сергей Загидуллин
Тренер
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Загидуллин
|Команда
|Строгино
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|9 февраля 1979
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Загидуллин
|Команда
|Строгино
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|9 февраля 1979
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Строгино
|22
|7
|8
|7
|Дата
|Матч
|17.07.2022
|Строгино
|1 : 1
|Квант
|24.07.2022
|Арсенал-2
|1 : 2
|Строгино
|30.07.2022
|Строгино
|0 : 0
|Спартак Т
|06.08.2022
|Металлург Л
|0 : 0
|Строгино
|10.08.2022
|Строгино
|4 : 2
|Сахалин
|14.08.2022
|Сахалинец
|1 : 1
|Строгино
|21.08.2022
|Строгино
|0 : 2
|Динамо Бр
|27.08.2022
|Родина-2
|1 : 1
|Строгино
|05.09.2022
|Строгино
|4 : 1
|Пересвет
|10.09.2022
|Рязань
|2 : 1
|Строгино
|09.11.2022
|Строгино
|1 : 1
|Авангард
|22.09.2022
|Строгино
|1 : 0
|Арсенал-2
|26.09.2022
|Спартак Т
|2 : 3
|Строгино
|02.10.2022
|Строгино
|1 : 0
|Металлург Л
|08.10.2022
|Сахалин
|1 : 0
|Строгино
|15.10.2022
|Строгино
|0 : 1
|Сахалинец
|19.10.2022
|Динамо Бр
|3 : 0
|Строгино
|24.10.2022
|Строгино
|0 : 1
|Родина-2
|29.10.2022
|Пересвет
|1 : 1
|Строгино
|05.11.2022
|Строгино
|1 : 0
|Рязань
|18.09.2022
|Авангард
|3 : 0
|Строгино
|13.11.2022
|Квант
|1 : 0
|Строгино