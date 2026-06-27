Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Строгино - Квант: обзор матча 27 июня 2026

Строгино
27.06.2026, суббота, 19:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
3 : 1
Завершен
Квант
13' Г. Гогидзе 24' А. Алексеенков 45' G. Nikishov
54' М. Волков
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Строгино - Квант
Завершен
90' +2
Желтая карточка
Авдей Балалуев
Желтая карточка
Никита Богатиков
90' +1
Замена
Никита Богатиков ️️️️➡️️ Валерий Озеров
89'
83'
Замена
Никита Баранов ️️️️➡️️ Кирилл Артеменков
Замена
Даниил Горбулев ️️️️➡️️ Сергей Гузюк
81'
68'
Замена
Авдей Балалуев ️️️️➡️️ Никита Щербий
Замена
Егор 1244664 ️️️️➡️️ Gleb Nikishov
60'
Замена
Альберт Цечоев ️️️️➡️️ Георгий Гогидзе
60'
Замена
Сергей Гузюк ️️️️➡️️ Никита Челышев
59'
57'
Замена
Владислав Роскита ️️️️➡️️ Азамат Джумаев
Желтая карточка
Владислав Дашкин
56'
54'
ГОЛ! 3:1! Марат Волков
Пас отдал Никита Щербий
45'
Замена
Кирилл Артеменков ️️️️➡️️ Даниил Лобанов
ГОЛ! 3:0! Gleb Nikishov
Пас отдал Никита Челышев
45'
42'
Желтая карточка
Никита Горунков
ГОЛ! 2:0! Андрей Алексеенков
Пас отдал Георгий Гогидзе
24'
ГОЛ! 1:0! Георгий Гогидзе
Пас отдал Никита Челышев
13'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Строгино
30
Владислав Джураев
ВР
4
Константин Шоронов
ЛЗ
3
Кирилл Иванов
ЛЗ
20
Gleb Nikishov
ЛЗ
11
Валерий Озеров
ПЗ
48
Владислав Дашкин
ПЗ
8
Дмитрий Комаровский
ПЗ
6
Андрей Алексеенков
ЛП
7
Арсений Петров
ПП
19
Никита Челышев
ЦФ
44
Георгий Гогидзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Загидуллин
Квант
1
Никита Побережный
ВР
15
Анатолий Демидов
ЛЗ
13
Максим Тимченко
ЛЗ
22
Никита Горунков
ЛЗ
3
Лев Акулов
ЦЗ
6
Ефим Зенкевич
ПЗ
17
Азамат Джумаев
ПЗ
29
Максим Софин
ПЗ
8
Даниил Лобанов
ЦП
11
Марат Волков
ЦФ
9
Никита Щербий
ЦФ
Главный тренер
Олег Морозов
Строгино
30
Альберт Цечоев
ЦЗ
21
Ярослав Боровиков
ЦЗ
32
Тимур Насыров
ЦЗ
11
Сергей Гузюк
ЦЗ
86
Максим Киселев
ЦЗ
10
Никита Богатиков
ЦЗ
21
Егор 1244664
ЦЗ
27
Данила Ганичев
ЦЗ
1
Андрей Маскалев
ЦЗ
1
Федор Старостин
ЦЗ
2
Даниил Горбулев
ЦЗ
Квант
66
Александр Сиротков
ЦЗ
34
Гордей Нефёдов
ЦЗ
14
Владислав Роскита
ЦЗ
23
Никита Баранов
ЦЗ
25
Авдей Балалуев
ЦЗ
16
Александр Зыбин
ЦЗ
5
Кирилл Артеменков
ЦЗ
3-2-2-2
30
Джураев
48
Дашкин
4
Шоронов
3
Иванов
20
Nikishov
8
Комаровский
6
Алексеенков
7
Петров
44
Гогидзе
19
Челышев
3-2-1-2
1
Побережный
15
Демидов
13
Тимченко
3
Акулов
29
Софин
22
Горунков
8
Лобанов
9
Щербий
11
Волков
44
Гогидзе
30
Цечоев
30
Цечоев
44
Гогидзе
19
Челышев
11
Гузюк
11
Гузюк
19
Челышев
11
Озеров
10
Богатиков
10
Богатиков
11
Озеров
20
Nikishov
21
1244664
21
1244664
20
Nikishov
Гузюк
2
Горбулев
2
Горбулев
Гузюк
17
Джумаев
14
Роскита
14
Роскита
17
Джумаев
Артеменков
23
Баранов
23
Баранов
Артеменков
9
Щербий
25
Балалуев
25
Балалуев
9
Щербий
8
Лобанов
5
Артеменков
5
Артеменков
8
Лобанов
Остались в запасе
Строгино
Квант
21
Ярослав Боровиков
ЦЗ
32
Тимур Насыров
ЦЗ
86
Максим Киселев
ЦЗ
27
Данила Ганичев
ЦЗ
1
Андрей Маскалев
ЦЗ
1
Федор Старостин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Загидуллин
66
Александр Сиротков
ЦЗ
34
Гордей Нефёдов
ЦЗ
16
Александр Зыбин
ЦЗ
Главный тренер
Олег Морозов
Остались в запасе
21
Ярослав Боровиков
ЦЗ
32
Тимур Насыров
ЦЗ
86
Максим Киселев
ЦЗ
27
Данила Ганичев
ЦЗ
1
Андрей Маскалев
ЦЗ
1
Федор Старостин
ЦЗ
Остались в запасе
66
Александр Сиротков
ЦЗ
34
Гордей Нефёдов
ЦЗ
16
Александр Зыбин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Загидуллин
Главный тренер
Олег Морозов
Статистика матча Строгино - Квант
2
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
10
13
Блокированные удары
1
3
Информация о матче
Стадион:
Янтарь
Новости команд
Все
Строгино
Квант
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
Экс-участник еврокубков от России выиграл матч со счетом 9:1
7 февраля
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
«Зенит Пенза» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.20
2025.08.19 18:41
16-летний российский футболист поедет на стажировку в «Жирону»
2025.08.19 00:36
1
Прогноз на точный счeт матча «Строгино» – «Квант»: Вторая лига, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:41
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
Экс-участник еврокубков от России выиграл матч со счетом 9:1
7 февраля
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
Аршавин пристыдил команду Второй лиги после поражения от медиаклуба
2025.08.06 08:56
2
Фото запасного вратаря «Амкала», который мог сыграть в Кубке
2025.08.06 00:05
4
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Строгино
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Салют
1 : 0
20.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Салют
1 : 0
20.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Строгино
2 : 3
13.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Родина-М
2 : 0
06.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Шумбрат
4 : 0
13.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+