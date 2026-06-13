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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Шумбрат - Квант
Шумбрат - Квант: обзор матча 13 июня 2026
Шумбрат
13.06.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
4 : 0
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Родина-М
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Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
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