Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Шумбрат» – «Кристалл-МЭЗТ»: прогноз и ставки на матч 5 августа 2025 с коэффициентом 2.15

04 августа 2025 9:44
Шумбрат - Кристалл-МЭЗТ
05 авг. 2025, вторник 20:15 | Россия. Кубок, 1 раунд
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа «Кристалла-МЭЗТ»
Сделать ставку

На «Мордовия Арене» состоится один из самых интересных матчей первого раунда Пути регионов FONBET Кубка России. Сойдутся два мощных клуба Третьего дивизиона, которые в последнее время показывают высокую результативность и уверенно выигрывают. «Шумбрат» и «Кристалл-МЭЗТ» подойдут к этой встрече в отличной форме, что сулит напряжeнную борьбу и высокую вероятность обоюдных голевых моментов.

«Шумбрат»

Клуб из Мордовии проводит хороший отрезок сезона. Команда одержала 4 победы в последних 5 матчах, забив 13 мячей (в среднем 2.60 за игру). Особенно убедительными были победы над «Волгой-2» (2:0) и «Оргэнергостроем» (4:2), где атакующая линия показала разнообразие и напор. Однако оборона не всегда справляется: в том же матче против «Оргэнергостроя» команда допустила два пропущенных, а в игре с «TsPF Mordovia» – снова два. В среднем – 1.40 пропущенного за игру. На фоне надeжной атаки защита остаeтся слабым звеном, особенно против команд с высокой скоростью переходов в атаку.

«Кристалл-МЭЗТ»

Клуб из Воронежской области – одна из самых организованных команд своего региона. Пять побед подряд, всего два пропущенных мяча за 5 игр, а в последних трeх матчах команда вовсе не позволяет соперникам отличиться. При этом атакующая мощь «Кристалла» впечатляет: 12 забитых голов за те же 5 матчей (2.40 в среднем), уверенные победы над «Факелом-2» (4:0) и «Атомом» (3:0) подчeркивают баланс между линиями. Структура игры выстроена хорошо: команда не суетится в атаке и хладнокровно действует в защите. Это делает «Кристалл-МЭЗТ» сложным соперником даже в выездных матчах.

Факты о командах

«Шумбрат»

  • 4 победы в 5 последних матчах
  • 13 забитых голов (в среднем 2.60 за игру)
  • 7 пропущенных мячей (в среднем 1.40 за игру)
  • Забивает в 4 последних матчах

«Кристалл-МЭЗТ»

  • 5 побед подряд
  • В среднем: 2.40 забитого, 0.40 пропущенного за игру
  • Не пропускает в 3 матчах подряд
  • Забивает в 6 последних матчах

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Россия. Кубок, 1 раунд
Шумбрат
1 : 3
05.08.2025
Кристалл-МЭЗТ

Прогноз на матч «Шумбрат» – «Кристалл-МЭЗТ»

Обе команды демонстрируют высокую результативность, но именно «Кристалл-МЭЗТ» выглядит более сбалансированным. Его оборона надeжнее, а атакующие действия – дисциплинированнее. Учитывая стабильность в гостевых матчах и форму команды, воронежцы выглядят фаворитами этой встречи. Однако «Шумбрат» играет дома и тоже способен забить. Поэтому ставка на победу гостей с возможным голом от хозяев – оптимальный вариант.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Кристалла-МЭЗТ» – коэффициент 2.15
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85

2.15
Победа «Кристалла-МЭЗТ»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Кристалл-МЭЗТ Шумбрат
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 