На «Мордовия Арене» состоится один из самых интересных матчей первого раунда Пути регионов FONBET Кубка России. Сойдутся два мощных клуба Третьего дивизиона, которые в последнее время показывают высокую результативность и уверенно выигрывают. «Шумбрат» и «Кристалл-МЭЗТ» подойдут к этой встрече в отличной форме, что сулит напряжeнную борьбу и высокую вероятность обоюдных голевых моментов.

«Шумбрат»

Клуб из Мордовии проводит хороший отрезок сезона. Команда одержала 4 победы в последних 5 матчах, забив 13 мячей (в среднем 2.60 за игру). Особенно убедительными были победы над «Волгой-2» (2:0) и «Оргэнергостроем» (4:2), где атакующая линия показала разнообразие и напор. Однако оборона не всегда справляется: в том же матче против «Оргэнергостроя» команда допустила два пропущенных, а в игре с «TsPF Mordovia» – снова два. В среднем – 1.40 пропущенного за игру. На фоне надeжной атаки защита остаeтся слабым звеном, особенно против команд с высокой скоростью переходов в атаку.

«Кристалл-МЭЗТ»

Клуб из Воронежской области – одна из самых организованных команд своего региона. Пять побед подряд, всего два пропущенных мяча за 5 игр, а в последних трeх матчах команда вовсе не позволяет соперникам отличиться. При этом атакующая мощь «Кристалла» впечатляет: 12 забитых голов за те же 5 матчей (2.40 в среднем), уверенные победы над «Факелом-2» (4:0) и «Атомом» (3:0) подчeркивают баланс между линиями. Структура игры выстроена хорошо: команда не суетится в атаке и хладнокровно действует в защите. Это делает «Кристалл-МЭЗТ» сложным соперником даже в выездных матчах.

Факты о командах

«Шумбрат»

4 победы в 5 последних матчах

13 забитых голов (в среднем 2.60 за игру)

7 пропущенных мячей (в среднем 1.40 за игру)

Забивает в 4 последних матчах

«Кристалл-МЭЗТ»

5 побед подряд

В среднем: 2.40 забитого, 0.40 пропущенного за игру

Не пропускает в 3 матчах подряд

Забивает в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Шумбрат» – «Кристалл-МЭЗТ»

Обе команды демонстрируют высокую результативность, но именно «Кристалл-МЭЗТ» выглядит более сбалансированным. Его оборона надeжнее, а атакующие действия – дисциплинированнее. Учитывая стабильность в гостевых матчах и форму команды, воронежцы выглядят фаворитами этой встречи. Однако «Шумбрат» играет дома и тоже способен забить. Поэтому ставка на победу гостей с возможным голом от хозяев – оптимальный вариант.

Рекомендованные ставки: