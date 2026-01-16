Введите ваш ник на сайте
«Бетис» – «Вильярреал»: прогноз и ставки на матч 17 января 2026 с коэффициентом 1.55

16 января 2026 10:26
Бетис - Вильярреал
17 янв. 2026, суббота 23:00 | Испания. Примера, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Обе забьют – да
Сделать ставку

Матч 20 тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Вильярреалом» пройдет 17 января 2026 года и станет важным противостоянием в борьбе за еврокубковые позиции. Хозяева идут шестыми и стараются закрепиться в верхней части таблицы, тогда как гости занимают третье место и продолжают преследование лидеров чемпионата. Турнирная мотивация у обеих команд остается максимальной.

«Бетис»

Севильский клуб набрал 29 очков после 19 туров и стабильно выглядит в атаке. Команда забивает в трех матчах подряд в Ла Лиге, а за последние пять встреч отметилась десятью голами. При этом оборона «Бетиса» не отличается надежностью: семь пропущенных мячей за тот же отрезок подтверждают склонность к открытому футболу. Домашние матчи часто проходят в высоком темпе, что повышает вероятность результативной игры.

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» располагается на третьей строчке и остается одной из самых стабильных команд чемпионата. «Вильярреал» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей Ла Лиги и регулярно забивает, однако в последнее время допускает ошибки в защите. Девять пропущенных мячей за пять игр указывают на определенный спад в оборонительных действиях, особенно на выезде.

Факты о командах

«Бетис»

  • Забивает в среднем 2.00 гола за последние 5 матчей
  • Отличается в 5 матчах подряд
  • Пропускает в 3 последних турах

«Вильярреал»

  • Забивает в среднем 1.80 гола за последние 5 матчей
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей против «Бетиса»

Личные встречи
31% (9)
24% (7)
45% (13)
31
Забитых мячей
42
1.07
В среднем за матч
1.45
3:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
2 : 2
18.10.2025
Бетис
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
1 : 2
13.04.2025
Вильярреал
Испания. Примера, 17 тур
Вильярреал
1 : 2
15.12.2024
Бетис
Испания. Примера, 28 тур
Бетис
2 : 3
10.03.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
1 : 2
13.08.2023
Бетис
Испания. Примера, 25 тур
Вильярреал
1 : 1
12.03.2023
Бетис
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
1 : 0
11.09.2022
Вильярреал
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
0 : 2
06.02.2022
Вильярреал
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
2 : 0
03.10.2021
Бетис
Испания. Примера, 23 тур
Вильярреал
1 : 2
14.02.2021
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
1 : 1
13.12.2020
Вильярреал
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
0 : 2
01.07.2020
Вильярреал
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
5 : 1
27.09.2019
Бетис
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
2 : 1
07.04.2019
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
2 : 1
25.11.2018
Бетис
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
2 : 1
03.02.2018
Вильярреал
Испания. Примера, 3 тур
Вильярреал
3 : 1
10.09.2017
Бетис
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
0 : 1
04.04.2017
Вильярреал
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
2 : 0
06.11.2016
Бетис
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
0 : 0
16.01.2016
Бетис
Испания. Примера, 1 тур
Бетис
1 : 1
23.08.2015
Вильярреал
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
1 : 1
02.03.2014
Бетис
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
1 : 0
29.09.2013
Вильярреал
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
3 : 1
07.04.2012
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
1 : 0
19.11.2011
Бетис
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
2 : 2
01.03.2009
Вильярреал
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
2 : 1
04.10.2008
Бетис
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
0 : 1
27.04.2008
Вильярреал
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
0 : 1
09.12.2007
Бетис
Показать все

Прогноз на матч «Бетис» – «Вильярреал»

Статистика и текущая форма команд указывают на равное и результативное противостояние. Оба клуба регулярно забивают и при этом не отличаются надежной обороной. «Вильярреал» выглядит стабильнее по дистанции сезона, но «Бетис» способен навязать борьбу на своем поле. Наиболее логичным вариантом выглядит ставка на активный матч с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.55
  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.95

1.55
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Вильярреал Бетис
