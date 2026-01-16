Матч 20 тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Вильярреалом» пройдет 17 января 2026 года и станет важным противостоянием в борьбе за еврокубковые позиции. Хозяева идут шестыми и стараются закрепиться в верхней части таблицы, тогда как гости занимают третье место и продолжают преследование лидеров чемпионата. Турнирная мотивация у обеих команд остается максимальной.

«Бетис»

Севильский клуб набрал 29 очков после 19 туров и стабильно выглядит в атаке. Команда забивает в трех матчах подряд в Ла Лиге, а за последние пять встреч отметилась десятью голами. При этом оборона «Бетиса» не отличается надежностью: семь пропущенных мячей за тот же отрезок подтверждают склонность к открытому футболу. Домашние матчи часто проходят в высоком темпе, что повышает вероятность результативной игры.

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» располагается на третьей строчке и остается одной из самых стабильных команд чемпионата. «Вильярреал» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей Ла Лиги и регулярно забивает, однако в последнее время допускает ошибки в защите. Девять пропущенных мячей за пять игр указывают на определенный спад в оборонительных действиях, особенно на выезде.

Факты о командах

«Бетис»

Забивает в среднем 2.00 гола за последние 5 матчей

Отличается в 5 матчах подряд

Пропускает в 3 последних турах

«Вильярреал»