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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Вильярреал
Бетис - Вильярреал: обзор матча 13 декабря 2020
Бетис
13.12.2020, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 13 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
51'
А. Руйбаль
5'
П. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Вильярреал
Замена
Хоакин
️️️️
А. Руйбаль
83'
Желтая карточка
Г. Родригес
64'
Замена
А. Санабрия
️️️️
Б. Иглесиас
63'
58'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Т. Кубо
58'
Замена
Х. Коста
️️️️
Ф. Коклен
ГОЛ! 1:1!
А. Руйбаль
51'
49'
Желтая карточка
А. Педраса
46'
Замена
Й. Пино
️️️️
Ф. Ниньо
Замена
Х. Миранда
️️️️
А. Морено
46'
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Гуардадо
46'
41'
Замена
А. Педраса
️️️️
П. Эступиньян
40'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
В. Иборра
17'
Желтая карточка
М. Тригерос
15'
Желтая карточка
Ф. Ниньо
Желтая карточка
Б. Иглесиас
12'
5'
ГОЛ! 0:1!
П. Торрес
Пас отдал
Д. Парехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бетис
1
Карлос Марин
ВР
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Йереми Пино
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Жоэль
11
Алекс Морено
5
Бартра
4
Руис
22
Эмерсон
10
Карвалью
18
Гуардадо
2
Родригес
10
Фекир
24
Руйбаль
7
Иглесиас
4-3-1-2
1
Асенхо
2
Гаспар
14
Торрес
39
Альбиоль
2
Эступиньян
10
Парехо
10
Иборра
14
Тригерос
14
Кубо
7
Морено
14
Ниньо
11
Алекс Морено
33
Миранда
33
Миранда
11
Алекс Морено
18
Гуардадо
37
Тельо
37
Тельо
18
Гуардадо
24
Руйбаль
17
Хоакин
17
Хоакин
24
Руйбаль
7
Иглесиас
19
Санабрия
19
Санабрия
7
Иглесиас
14
Ниньо
10
Пино
10
Пино
14
Ниньо
14
Кубо
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
14
Кубо
2
Эступиньян
23
Педраса
23
Педраса
2
Эступиньян
Коклен
24
Коста
24
Коста
Коклен
10
Иборра
13
Коклен
13
Коклен
10
Иборра
Остались в запасе
Бетис
Вильярреал
1
Карлос Марин
ВР
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Карлос Марин
ВР
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Бетис - Вильярреал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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