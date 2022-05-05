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Франция. Лига 2
Команды
Лаваль
Франсис Коклен
€ 700 тыс
Франсис Коклен
Лаваль
13 мая 1991 (35)
#13 | Полузащитник
178 см | 70 кг
Франция | Реюнион
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Публикации
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
2022.05.05 07:24
4
Диас, Мане, Салах – в основе «Ливерпуля» на матч с «Вильярреалом»; Эмери выпустил Альбиоля, Коклена, Ло Чельсо
2022.04.27 20:52
Силлессен, Месси, Суарес – в основе «Барселоны» на матч с «Валенсией»; Коклен, Дзадза сыграют за хозяев
2018.02.08 22:40
2
Силлессен, Месси, Суарес – в основе «Барселоны» на игру с «Валенсией»; Коклен и Вьетто – в старте у гостей
2018.02.01 22:42
1
Коклен – болельщикам «Арсенала» после ухода: «Теперь я играю в большом клубе»
2018.01.12 23:45
9
Касорла посоветовал Коклену перейти в «Валенсию»
2018.01.12 09:43
«Валенсия» объявила о покупке Коклена у «Арсенала», сумма отступных – 80 миллионов
2018.01.11 18:25
1
Венгер отпустил Коклена в «Валенсию»
2018.01.11 10:07
5
«Арсенал» могут покинуть как минимум 6 игроков
2018.01.09 01:27
3
Бельерин, Коклен и Гиббс вернулись к тренировкам
2017.01.19 13:33
3
«Арсенал» продлил контракты с Жиру, Косиельни и Кокленом
2017.01.12 15:29
6
Коклен пропустит около месяца из-за травмы
2017.01.05 14:26
1
Коклен восстановился от травмы
2016.10.14 06:22
2
Коклен пропустит до трех недель из-за травмы
2016.09.27 16:43
Коклен: «Безумно здорово смотреть на турнирную таблицу»
2016.04.16 11:01
1
Коклен надеется сыграть на Евро-2016
2016.03.08 14:49
Коклен: «Прошу прощения у болельщиков за удаление»
2016.03.06 01:45
2
Озил готов к матчу с «Челси», участие в игре Санчеса по-прежнему под вопросом
2016.01.24 08:45
Венгер: «Коклен начал тренироватся, Санчес может восстановиться к матчу с «Челси»
2016.01.21 15:33
Джака: «Переход в «Арсенал»? Только если Коклен сменит номер»
2016.01.21 06:49
4
Венгер: «Надеемся подписать игрока в ближайшие десять дней»
2016.01.03 09:37
Касорла восстановится от травмы не раньше апреля
2015.12.04 12:16
«Арсенал» лишился двух важных игроков
2015.11.22 11:06
2
Коклен: «Попытаемся снова обыграть «Баварию»
2015.11.04 14:32
2
Артета и Фламини пропустят матч с «Олимпиакосом»
2015.09.28 15:23
Венгер надеется, что травма Коклена несерьезна
2015.09.22 15:52
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РПЛ анонсировала «большие новости» насчет судейства
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Появилось объяснение, почему в воротах «Спартака» играет Максименко, а не Помазун
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Бабич ответил на слова из «Зенита», что «Спартак» не претендует на чемпионство
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