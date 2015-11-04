Коклен: «Попытаемся снова обыграть «Баварию»

Полузащитник «Арсенала« Франсис Коклен рассчитывает повторить успех первого матча против «Баварии» в Лондоне (2:0).

«Мы отлично сыграли против «Баварии» в третьем туре. Мы знаем, на что способны. Мы показали это в первом матче и попытаемся сделать снова.

Увы, мы неудачно стартовали в Лиге чемпионов. Теперь нам надо брать очки в гостях у фаворита группы», – заявил Коклен.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Арсенал» состоится в среду, 4 ноября, в 22:45 по московскому времени.