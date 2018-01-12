Коклен – болельщикам «Арсенала» после ухода: «Теперь я играю в большом клубе»

Официальный сайт «Арсенала» опубликовал письмо Франсиса Коклена болельщикам, который вчера перешел в «Валенсию».

«Буду ли я следить за результатами «Арсенала»? Конечно.

Теперь я в большом клубе, на который возлагают большие ожидания, но девять лет в «Арсенале» безусловно повлияли на меня. Этот клуб всегда будет в моем сердце и я всегда буду следить за ним.

Я очень признателен Арсену Венгер. Благодаря ему я играю на таком уровне. Всегда буду уважать его за то, что он сделал на меня ставку, когда я перешел из маленького клуба («Лаваля», выступающего в третьем дивизионе Франции – прим. «Бомбардира»). Желаю ему всего хорошего», – сказал 26-летний француз.

Согласно ряду СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Размер отступных в четырехлетнем контракте – 80 миллионов.

Сегодня стало известно, что испанский клуб Коклену посоветовал Санти Касорла.