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    Коклен – болельщикам «Арсенала» после ухода: «Теперь я играю в большом клубе»

    Официальный сайт «Арсенала» опубликовал письмо Франсиса Коклена болельщикам, который вчера перешел в «Валенсию».

    «Буду ли я следить за результатами «Арсенала»? Конечно.

    Теперь я в большом клубе, на который возлагают большие ожидания, но девять лет в «Арсенале» безусловно повлияли на меня. Этот клуб всегда будет в моем сердце и я всегда буду следить за ним.

    Я очень признателен Арсену Венгер. Благодаря ему я играю на таком уровне. Всегда буду уважать его за то, что он сделал на меня ставку, когда я перешел из маленького клуба («Лаваля», выступающего в третьем дивизионе Франции – прим. «Бомбардира»). Желаю ему всего хорошего», – сказал 26-летний француз.

    Согласно ряду СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Размер отступных в четырехлетнем контракте – 80 миллионов.

    Сегодня стало известно, что испанский клуб Коклену посоветовал Санти Касорла.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    12.01.2018 23:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 января 2018, 11:40

      Кто придумывает эти суммы отступных, на каком основании появились 80 млн???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 13 января 2018, 09:57

      ******** новость

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 13 января 2018, 09:36

      стабильно отыграл только пол сезона 2016-2017гг.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 13 января 2018, 05:27

      Удачи, что ли !!

      0
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      Рейтинг: -48

      Tigerss 13 января 2018, 00:58

      Заголовок обломный, но то что Венгер мальчика вытащил, за это он его и благодарит стоит того что бы шляпу в комментах не писать!!!

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 13 января 2018, 00:39

      Заголовок выставил редактор-придурок сам, а не взял с источника!

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 января 2018, 00:16

      Заголовок конечно пи-з-дец какой.

      3
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > Татарин за ЦСКА 13 января 2018, 00:39

      я уже не удивляюсь этому)))

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > rLt_Ortriwar 13 января 2018, 01:27

      Я порой тоже,но всё таки)))

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