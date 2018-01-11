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    «Валенсия» объявила о покупке Коклена у «Арсенала», сумма отступных – 80 миллионов

    Полузащитник Франсис Коклен перешел из «Арсенала» в «Валенсию». Об этом пресс-служба «летучих мышей» сообщила на официальном сайте клуба.

    Контракт француза рассчитан до июня 2022 года. В соглашении прописана сумма отступных 80 миллионов евро.

    Сумма сделки не разглашается. По неподтвержденной информации, испанский клуб заплатил за хавбека 12 миллионов.

    В 2008 году Коклен стал игроком молодежного состава «канониров», год спустя – подписал взрослый контракт. За 10 лет в лондонском клубе он был арендован тремя клубами – «Лорьяном», «Фрайбургом» и «Чарльтоном».

    Ранее «Валенсия» арендовала нападающего «Атлетико» Лусиано Вьетто.

    Источник: ФК «Валенсия»

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    11.01.2018 18:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 11 января 2018, 19:44

      Следующий Санчес, потом Тео

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