«Валенсия» объявила о покупке Коклена у «Арсенала», сумма отступных – 80 миллионов

Полузащитник Франсис Коклен перешел из «Арсенала» в «Валенсию». Об этом пресс-служба «летучих мышей» сообщила на официальном сайте клуба.

Контракт француза рассчитан до июня 2022 года. В соглашении прописана сумма отступных 80 миллионов евро.

Сумма сделки не разглашается. По неподтвержденной информации, испанский клуб заплатил за хавбека 12 миллионов.

В 2008 году Коклен стал игроком молодежного состава «канониров», год спустя – подписал взрослый контракт. За 10 лет в лондонском клубе он был арендован тремя клубами – «Лорьяном», «Фрайбургом» и «Чарльтоном».

Ранее «Валенсия» арендовала нападающего «Атлетико» Лусиано Вьетто.