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    Вьетто перешел из «Атлетико» в «Валенсию»

    «Валенсия» объявила о договоренности с «Атлетико» по аренде нападающего Лусиано Вьетто. Об этом сообщила пресс-служба «летучих мышей» на официальном сайте клуба.

    Срок окончания арендного контракта – 30 июня. По его истечении клуб из Валенсии получит право выкупа.

    Презентация 24-летнего аргентинца состоится завтра.

    В текущем сезоне Вьетто провел 10 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

    «Валенсия» после 17-ти туров чемпионата Испании занимает третье место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Валенсия»

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    04.01.2018 17:27
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