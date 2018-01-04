Вьетто перешел из «Атлетико» в «Валенсию»

«Валенсия» объявила о договоренности с «Атлетико» по аренде нападающего Лусиано Вьетто. Об этом сообщила пресс-служба «летучих мышей» на официальном сайте клуба.
Срок окончания арендного контракта – 30 июня. По его истечении клуб из Валенсии получит право выкупа.
Презентация 24-летнего аргентинца состоится завтра.
В текущем сезоне Вьетто провел 10 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
«Валенсия» после 17-ти туров чемпионата Испании занимает третье место в турнирной таблице.
Источник: ФК «Валенсия»