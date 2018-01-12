Касорла посоветовал Коклену перейти в «Валенсию»

Новичок «Валенсии» полузащитник Франсис Коклен рассказал о том, как он оказался в испанской команде.

«Главный тренер позвонил мне и сказал, что есть возможность приехать в «Валенсию». Я в том возрасте, когда нужен интересный и долгосрочный проект. Когда появилась возможность подписать контракт, я воспользовался этим.

Не секрет, что Премьер-лига считается более сложным турниром, чем Примера. Но я не считаю это проблемой для себя. Постараюсь адаптироваться как можно скорее к испанскому футболу.

Перед тем как принять решение, я поговорил с некоторыми знакомыми футболистами. Слова Касорлы были определяющими для меня, я доверяю ему. Он сказал мне, что «Валенсия» — отличный клуб, и я не пожалею, что перешел в эту команду.

Да, я прекрасно представляю то, куда я пришел. Тут игроки высоко класса, но это не давит на меня. Я готов сыграть уже в субботу, если тренер будет во мне нуждаться», – заявил Коклен на пресс-конференции после подписания контракта.

Стоит отметить, что француз будет выступать в «Валенсии» под 17-м номером.