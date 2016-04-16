Коклен: «Безумно здорово смотреть на турнирную таблицу»

Полузащитник «Арсенала» Франсис Коклен признал, что его команда практически потеряла шансы на чемпионство. За пять туров до окончания розыгрыша АПЛ «канониры» отстают от лидера «Лестера» на 13 очков при одной игре в запасе.

«Нам будет непросто стать чемпионом, хотя сезон еще не окончен. Безумно здорово смотреть на турнирную таблицу — такого развития событий в начале сезона никто не мог предсказать. Это сумасшедший сезон, в котором мы могли сделать нечто большее, чтобы сейчас находиться в более выгодном положении», — сказал он.