Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Венгер: «Надеемся подписать игрока в ближайшие десять дней»

    Венгер: «Надеемся подписать игрока в ближайшие десять дней»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что «канониры» близки к подписанию новичка, а также прокомментировал ситуацию с травмированными футболистами.

    «Никто не постучит в вашу дверь на Рождество и не скажет: «У меня есть фантастический игрок для «Арсенала», так что мы должны быть реалистами. Я больше думаю о качестве, чем о количестве.

    Уже начал тренироваться Коклен. В середине февраля, надеюсь, вернется Касорла, Артета уже в строю, так что нам необходимы одно, максимум два усиления. Надеюсь, мы приобретем игрока в течение ближайших десяти дней.

    Санчес сможет сыграть на Кубок против «Сандерленда», ему нужен хороший отдых на протяжении четырех дней, после чего мы будем принимать решение», – сказал Венгер.

    Ранее стало известно, что египетский полузащитник «Базеля» Мохамед Эль-Ненни близок к переходу в «Арсенал», но еще должен получить разрешение на работу в Англии.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.01.2016 09:37
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996484
    numo453725
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+