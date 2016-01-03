Венгер: «Надеемся подписать игрока в ближайшие десять дней»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что «канониры» близки к подписанию новичка, а также прокомментировал ситуацию с травмированными футболистами.

«Никто не постучит в вашу дверь на Рождество и не скажет: «У меня есть фантастический игрок для «Арсенала», так что мы должны быть реалистами. Я больше думаю о качестве, чем о количестве.

Уже начал тренироваться Коклен. В середине февраля, надеюсь, вернется Касорла, Артета уже в строю, так что нам необходимы одно, максимум два усиления. Надеюсь, мы приобретем игрока в течение ближайших десяти дней.

Санчес сможет сыграть на Кубок против «Сандерленда», ему нужен хороший отдых на протяжении четырех дней, после чего мы будем принимать решение», – сказал Венгер.

Ранее стало известно, что египетский полузащитник «Базеля» Мохамед Эль-Ненни близок к переходу в «Арсенал», но еще должен получить разрешение на работу в Англии.