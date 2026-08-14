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Франсис Коклен
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€ 700 тыс
Франсис Коклен - статистика
Лаваль
13 мая 1991 (35)
#13 | Полузащитник
178 см | 70 кг
Франция | Реюнион
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Лаваль
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 2, 2 тур
Лаваль
2 : 1
14.08.2026
Нант
1' - 12'
12'
Франция. Лига 2, 1 тур
Родез
3 : 1
08.08.2026
Лаваль
65' - 90'
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