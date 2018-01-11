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    Венгер отпустил Коклена в «Валенсию»

    Полузащитник «Арсенала» Франсис Коклен продолжит карьеру в «Валенсии». Об этом рассказал главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

    «Коклен переходит в «Валенсию». В этом сезоне он сыграл мало матчей за нас.

    В январе у него появилась возможность сменить команду, на что я дал зеленый свет», – цитирует Венгера AFP.

    Напомним, что 26-летний француз выступает в составе «Арсенала» с 2008 года. За это время он провел 160 матчей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2018 10:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 11 января 2018, 14:55

      стабильно отыграл только пол сезона в 2016 году после аренды. В след за ним отправил бы Эльнени!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 января 2018, 12:04

      да и правильно, зачем игрока держать если уже не очень нужен и его можно заменить.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 11 января 2018, 11:46

      Валенсия хороша, да и он пригодится там

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 11 января 2018, 11:33

      Всё правильно. Валенсия явно имеет больше шансов на Лигу Чемпионов по итогам сезона, игрок хочет играть и как раз с учётом его опыта его и пригласили в Испанию. С учётом ротации в команде в любом случае он в выигрыше, у летучих мышей всем дают шанс проявить себя, а некоторые вроде как там и карьеру сейчас реанимируют.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 января 2018, 10:24

      Венгер отпускает игроков, упускает возможности и инициативу... Удача давно ушла сама...

      2
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