Венгер отпустил Коклена в «Валенсию»

Полузащитник «Арсенала» Франсис Коклен продолжит карьеру в «Валенсии». Об этом рассказал главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

«Коклен переходит в «Валенсию». В этом сезоне он сыграл мало матчей за нас.

В январе у него появилась возможность сменить команду, на что я дал зеленый свет», – цитирует Венгера AFP.

Напомним, что 26-летний француз выступает в составе «Арсенала» с 2008 года. За это время он провел 160 матчей.