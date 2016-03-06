Коклен: «Прошу прощения у болельщиков за удаление»

Полузащитник «Арсенала» Франсис Коклен попросил прощения у болельщиков и клуба за свое удаление в матче 29-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2). Коклен получил вторую желтую карточку при счете 1:0 в пользу своей команды.

«Я не видел нашего второго гола, потому что был в раздевалке, но кто-то пришел и сказал, что мы сравняли счет. Это было для меня большим облегчением. Я не хотел, чтобы мы проиграли. До моего удаления «Арсенал» играл превосходно.

Ничья – прекрасный результат для нас. Я прошу прощения у всех болельщиков «Арсенала» за удаление. Думаю, в полном составе мы бы выиграли этот матч, но ход игры изменила красная карточка. Прошу прощения у фанатов и клуба. Я решил вступить в отбор, потому что рассчитывал, что смогу чисто сыграть против Кейна», – сказал Коклен.