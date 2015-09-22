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    Венгер надеется, что травма Коклена несерьезна

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассчитывает, что полузащитник Франсис Коклен скоро вернется в строй, несмотря на травму колена, полученную в игре против «Челси». Игрок был заменен в первом тайме и степень тяжести его травмы пока остается неизвестной.

    «Коклен не сыграет против «Тоттенхэма» в Кубке Лиги, все остальные наши игроки, которые были в заявке на матч против «Челси», здоровы. Также восстановился Мертезакер. Колено Коклена выглядит опухшим, сейчас он проходит осмотр, но мы надеемся, что он не будет отсутствовать долго», – сказал Венгер.

    Источник: Goal.com

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    22.09.2015 15:52
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