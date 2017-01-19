Бельерин, Коклен и Гиббс вернулись к тренировкам

Футболисты лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин, Франсис Коклен и Киран Гиббс оправились от травм и вернулись к тренировочному процессу. Наибольшее количество времени в лазарете провел Гиббс — повреждение колена оставило англичанина вне игры на три недели.

К концу января ожидается возвращение Пера Мертезакера, который из-за травмы колена не сыграл ни одного матча за лондонский клуб в текущем сезоне.

После 21-го тура в чемпионате Англии «Арсенал» занимает четвертое место, отставая на одно очко от «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Лидеру чемпионской гонки «Челси» команда Арсена Венгера уступает восемь очков.