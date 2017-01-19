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    Бельерин, Коклен и Гиббс вернулись к тренировкам

    Футболисты лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин, Франсис Коклен и Киран Гиббс оправились от травм и вернулись к тренировочному процессу. Наибольшее количество времени в лазарете провел Гиббс — повреждение колена оставило англичанина вне игры на три недели.

    К концу января ожидается возвращение Пера Мертезакера, который из-за травмы колена не сыграл ни одного матча за лондонский клуб в текущем сезоне.

    После 21-го тура в чемпионате Англии «Арсенал» занимает четвертое место, отставая на одно очко от «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Лидеру чемпионской гонки «Челси» команда Арсена Венгера уступает восемь очков.

    Источник: Twitter

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    19.01.2017 13:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21

      Хан 1968 19 января 2017, 14:00

      хорошая новость для Арсена и Арсенала

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 января 2017, 13:46

      Пусть к ЛЧ скорее возвращаются. Чтобы у старины Арсена не было поводов для оправданий.

      1
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 19 января 2017, 13:46

      Как всегда у Арсенала полный лазарет... Теперь когда все здоровы практически, будет полегче с ротацией!

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