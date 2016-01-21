Джака: «Переход в «Арсенал»? Только если Коклен сменит номер»

Швейцарский полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Гранит Джака подтвердил интерес со стороны "Арсенала".

Полузащитник уже высказывал желание перейти в АПЛ, но ему крайне важно играть с номером 34.

"Это мой первый номер в "Базеле", где я начал играть профессионально", - сказал он в интервью Tor Fabrik.

"У меня даже есть тату с этим номером на спине. В будущем я бы хотел сохранить его. В "Арсенале" этот номер у Коклена. Я с ним говорил, и он готов взять себе другой", - добавил футболист.