Коклен надеется сыграть на Евро-2016

Французский полузащитник «Арсенала» Франсис Коклен заявил, что он надеется сыграть на чемпионате Европы.

«Сейчас я думаю только о матчах за «Арсенал». Но я буду очень рад, если меня вызовут в сборную Франции. Я не разговаривал с Дидье Дешамом. Я думаю, что сначала он назовет список из 30-40 игроков, а затем определится с окончательной заявкой. Надеюсь, что я буду в оптимальной форме в нужное время», - сказал Коклен.

Стоит отметить, что Коклен был удален в последнем матче «Арсенала» против «Тоттенхэма» (2:2). После матча болельщики «канониров» потребовали продать игрока в ближайшее трансферное окно. Напомним, что 24-летний Коклен пока что не играл за сборную Франции.