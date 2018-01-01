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Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Это вратарь «Реала» Тибо Куртуа, вингер «Ливерпуля» Луис Диас, полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силвa и хавбек «Вильярреала» Франсис Коклен.

  • Куртуа совершил 8 сейвов в игре с «Манчестер Сити» (3:1);
  • Диас забил «Вильярреалу» (3:2);
  • Силва отдал голевой пас в матче с «Реалом» (1:3);
  • Коклен отличился во встрече с «Ливерпулем» (2:3).

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +866

    lysenkoff 19 секунд назад

    А Бензема который отдал голевую, потом заработал и реализовал пенальти???

    Какие Силва, Диас - вы о чем?!

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