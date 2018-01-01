Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

А Бензема который отдал голевую, потом заработал и реализовал пенальти???
Какие Силва, Диас - вы о чем?!
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Это вратарь «Реала» Тибо Куртуа, вингер «Ливерпуля» Луис Диас, полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силвa и хавбек «Вильярреала» Франсис Коклен.
- Куртуа совершил 8 сейвов в игре с «Манчестер Сити» (3:1);
- Диас забил «Вильярреалу» (3:2);
- Силва отдал голевой пас в матче с «Реалом» (1:3);
- Коклен отличился во встрече с «Ливерпулем» (2:3).
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