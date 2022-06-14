Жеребьевка 1-го отборочного раунда ЛЧ. «Ференцварош» Черчесова сыграет с «Тоболом» и другие пары

Сегодня, 14 июня, в Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.
«Пюник» (Армения) – «ЧФР Клуж» (Румыния)
«Марибор» (Словения) – «Шахтер» Солигорск (Белоруссия)
«Лудогорец» (Болгария) – «Сутьеска» (Черногория)
«Дюделанж» (Люксембург) – «Тирана» (Албания)
«Тобол» (Казахстан) – «Ференцварош» (Венгрия)
«Мальме» (Швеция) – Победитель предварительного раунда
«Балкани» (Косово) – «Жальгирис» (Литва)
ХИК (Финляндия) – РФШ (Латвия)
«Буде-Глимт» (Норвегия) – «Клаксвик» (Фарерские острова)
«ТНС» (Уэльс) – «Линфилд» (Северная Ирландия)
«Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Хибернианс» (Мальта)
«Лех» (Польша) – «Карабах» (Азербайджан)
«Шкупи» (Македония) – «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)
«Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Шериф» (Молдавия)
«Слован» (Словакия) – »Динамо» Батуми (Грузия)
- Матчи 1-го отборочного раунда ЛЧ пройдут 5/6 и 12/13 июля.
- «Ференцварош» возглавляет экс-тренер сборной России Станислав Черчесов.
- Клубы РПЛ отстранены от еврокубков на сезон-2022/23.