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Жеребьевка 1-го отборочного раунда ЛЧ. «Ференцварош» Черчесова сыграет с «Тоболом» и другие пары

14 июня 2022, 15:15
3

Сегодня, 14 июня, в Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

«﻿Пюник» (Армения) – «ЧФР Клуж» (Румыния)

«Марибор» (Словения) – «Шахтер» Солигорск (Белоруссия)

«Лудогорец» (Болгария) – «Сутьеска» (Черногория)﻿

«Дюделанж» (Люксембург) – «Тирана» (Албания)

«Тобол» (Казахстан) – «Ференцварош» (Венгрия)

«Мальме» (Швеция) – ﻿﻿Победитель предварительного раунда

«Балкани» (Косово) – «Жальгирис» (Литва)

ХИК (Финляндия) – РФШ (Латвия)

«Буде-Глимт» (Норвегия) – «Клаксвик» (Фарерские острова)

«ТНС» (Уэльс) – «Линфилд» (Северная Ирландия)

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Хибернианс» (Мальта)

«Лех» (Польша)﻿﻿﻿ – «Карабах» (Азербайджан)﻿

«Шкупи» (Македония) – «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)

«Зриньски» (Босния и Герцеговина)﻿ – «Шериф» (Молдавия)﻿

«Слован» (Словакия) – ﻿»Динамо» Батуми (Грузия)

  • Матчи 1-го отборочного раунда ЛЧ пройдут 5/6 и 12/13 июля.
  • «Ференцварош» возглавляет экс-тренер сборной России Станислав Черчесов.
  • Клубы РПЛ отстранены от еврокубков на сезон-2022/23.

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Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Ференцварош
Комментарии (3)
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Garrincha58
1655209585
будем следить за Ференцварошем
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Беспонтий
1655211760
какие клубы и какие имена нет мочи пришли иные времена но не хватает с.ка сочи
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Из Твери Леха
1655216458
Вот Казахстан не парится. Весной начинают, в декабре заканчивают. Зато всё лето футбол, как положено.
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