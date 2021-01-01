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УЕФА может запустить новый клубный турнир с участием победителя ЛЧ и еще трех команд

УЕФА планирует запустить с 2024 года новый клубный турнир, который будет открывать сезон, сообщает L'Equipe.

В новом турнире примут участие четыре команды, включая действующего победителя Лиги чемпионов. Три других клуба могут быть выбраны из числа лидеров регулярного чемпионата Лиги чемпионов.

Новый клубный турнир планируют проводить в формате «Финала четырех». С большой долей вероятности матчи примут США.

  • В 2024 году у Лиги чемпионов появится новый формат.
  • Вместо группового этапа с 32 командами будет единая лига с 36 участниками – им предстоит играть по «швейцарской системе».
  • Восемь лучших команд лиги автоматически попадут в плей-офф ЛЧ, а те, кто занял с 9-го по 24-е места, будут дополнительно бороться за путевку в 1/8 финала.

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Источник: L'Equipe

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