УЕФА может запустить новый клубный турнир с участием победителя ЛЧ и еще трех команд

УЕФА планирует запустить с 2024 года новый клубный турнир, который будет открывать сезон, сообщает L'Equipe.
В новом турнире примут участие четыре команды, включая действующего победителя Лиги чемпионов. Три других клуба могут быть выбраны из числа лидеров регулярного чемпионата Лиги чемпионов.
Новый клубный турнир планируют проводить в формате «Финала четырех». С большой долей вероятности матчи примут США.
- В 2024 году у Лиги чемпионов появится новый формат.
- Вместо группового этапа с 32 командами будет единая лига с 36 участниками – им предстоит играть по «швейцарской системе».
- Восемь лучших команд лиги автоматически попадут в плей-офф ЛЧ, а те, кто занял с 9-го по 24-е места, будут дополнительно бороться за путевку в 1/8 финала.
Источник: L'Equipe