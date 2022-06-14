УЕФА может запустить новый клубный турнир с участием победителя ЛЧ и еще трех команд

УЕФА планирует запустить с 2024 года новый клубный турнир, который будет открывать сезон, сообщает L'Equipe.

В новом турнире примут участие четыре команды, включая действующего победителя Лиги чемпионов. Три других клуба могут быть выбраны из числа лидеров регулярного чемпионата Лиги чемпионов.

Новый клубный турнир планируют проводить в формате «Финала четырех». С большой долей вероятности матчи примут США.