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  • Черчесов оценил результаты жеребьевки отбора ЛЧ для «Ференцвароша»

Черчесов оценил результаты жеребьевки отбора ЛЧ для «Ференцвароша»

14 июня 2022, 15:57

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об итогах жеребьевки первого отборочного раунда Лиги чемпионов.

Соперником венгерской команды стал «Тобол» из Казахстана.

«Первый матч проведем в гостях, это неплохо. Пока мало что знаем про эту команду, но в курсе, что там выступает известный нам всем по ЦСКА Зоран Тошич.

В Казахстане идет чемпионат, так что можно увидеть соперника в деле. В ближайшее время Мирослав Ромащенко отправится смотреть «Тобол» вживую.

Станем тщательно продумывать логистику, досконально изучать соперника. С удовольствием встречусь с Рохусом Шохом, который работает в казахстанской федерации.

Мы хорошо знакомы, но давно не виделись. Общался с ним по телефону: поздравил с победой сборной в Лиге наций над Словакией – 2:1, попросил передать привет главному тренеру Магомеду Адиеву», – сказал Черчесов.

  • Матчи 1-го отборочного раунда ЛЧ пройдут 5/6 и 12/13 июля.
  • «Ференцварош» – чемпион Венгрии и обладатель Кубка страны.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Ференцварош Тобол Черчесов Станислав
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