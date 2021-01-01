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Черчесов оценил результаты жеребьевки отбора ЛЧ для «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об итогах жеребьевки первого отборочного раунда Лиги чемпионов.

Соперником венгерской команды стал «Тобол» из Казахстана.

«Первый матч проведем в гостях, это неплохо. Пока мало что знаем про эту команду, но в курсе, что там выступает известный нам всем по ЦСКА Зоран Тошич.

В Казахстане идет чемпионат, так что можно увидеть соперника в деле. В ближайшее время Мирослав Ромащенко отправится смотреть «Тобол» вживую.

Станем тщательно продумывать логистику, досконально изучать соперника. С удовольствием встречусь с Рохусом Шохом, который работает в казахстанской федерации.

Мы хорошо знакомы, но давно не виделись. Общался с ним по телефону: поздравил с победой сборной в Лиге наций над Словакией – 2:1, попросил передать привет главному тренеру Магомеду Адиеву», – сказал Черчесов.

  • Матчи 1-го отборочного раунда ЛЧ пройдут 5/6 и 12/13 июля.
  • «Ференцварош» – чемпион Венгрии и обладатель Кубка страны.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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