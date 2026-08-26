Сычев высказался о зарплатах детских тренеров в России

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев высказался о проблемах детского футбола в стране.
– Почему детский футбол для тебя настолько важен?
– Если тебя хорошо научили в детстве, потом это все шлифуется. Если тебя не научили с 8 до 12 лет, то ты так же и вырастешь. Поэтому настолько важны наставники и детские тренеры.
– Ты много работаешь с детьми. Что тебе это дает?
– Я получаю от этого безумное удовольствие. Это непросто, потому что энергии очень много тратится, но они благодарны. Особенно в маленьких городах ребята смотрят в глаза, повторяют упражнения, стараются.
– Что сейчас главная проблема детского футбола?
– Очень большая проблема – это маленькие зарплаты детских тренеров. А ребят у нас много талантливых, очень.
– Получается, часть игроков может остаться незамеченной?
– Суперзвезды всегда прорвутся. А вот среднему игроку нужен качественный тренировочный процесс, нужен толчок.
- 42-летний Сычев, завершивший карьеру в 2019 году, ранее говорил, что хочет возобновить ее в FONBET Кубке России.
- В 2024–2025 годах он был президентом «Иртыша».