Сычев объяснил, почему хочет возобновить игровую карьеру в 42 года

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал о плане сыграть в FONBET Кубке России.
– Ты говорил, что можешь вернуться в профессиональный футбол. Это действительно серьезный план?
– Есть в плане. Сейчас много ребят, бывших профессионалов, играют за медиафутбольные клубы, но у меня немного другая история.
– Можешь рассказать, с чем связано возвращение?
– Это будет связано с Кубком России, конечно же. Там есть список лучших бомбардиров, называется Клуб Григория Федотова. У меня есть небольшой шанс кое-кого догнать, кто выше меня в списке на одну строчку.
– Ты уже начал готовиться?
– Футбол – это специфика. Нужно прям готовиться. У меня много разных видов спорта, которыми я занимаюсь, но здесь нужен отдельный цикл. Зал, поле, восстановление. Должен быть профессиональный подход.
– Сколько времени нужно, чтобы вернуться в футбольную форму?
– Не меньше месяца. Нужно только этому уделять время.
- В Клубе Григория Федотова 42-летний Сычев с 125 голами занимает 34-е место, отставая на один мяч от Сергея Андреева и Константина Бескова, на два гола – от идущего 31-м Андрея Тихонова.
- Сычев завершил игровую карьеру в декабре 2019 года.