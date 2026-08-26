Сычев объяснил, почему хочет возобновить игровую карьеру в 42 года

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал о плане сыграть в FONBET Кубке России.

– Ты говорил, что можешь вернуться в профессиональный футбол. Это действительно серьезный план?

– Есть в плане. Сейчас много ребят, бывших профессионалов, играют за медиафутбольные клубы, но у меня немного другая история.

– Можешь рассказать, с чем связано возвращение?

– Это будет связано с Кубком России, конечно же. Там есть список лучших бомбардиров, называется Клуб Григория Федотова. У меня есть небольшой шанс кое-кого догнать, кто выше меня в списке на одну строчку.

– Ты уже начал готовиться?

– Футбол – это специфика. Нужно прям готовиться. У меня много разных видов спорта, которыми я занимаюсь, но здесь нужен отдельный цикл. Зал, поле, восстановление. Должен быть профессиональный подход.

– Сколько времени нужно, чтобы вернуться в футбольную форму?

– Не меньше месяца. Нужно только этому уделять время.