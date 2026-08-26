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  • Сычев объяснил, почему хочет возобновить игровую карьеру в 42 года

Сычев объяснил, почему хочет возобновить игровую карьеру в 42 года

26 августа, 09:39
5

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал о плане сыграть в FONBET Кубке России.

– Ты говорил, что можешь вернуться в профессиональный футбол. Это действительно серьезный план?

– Есть в плане. Сейчас много ребят, бывших профессионалов, играют за медиафутбольные клубы, но у меня немного другая история.

– Можешь рассказать, с чем связано возвращение?

– Это будет связано с Кубком России, конечно же. Там есть список лучших бомбардиров, называется Клуб Григория Федотова. У меня есть небольшой шанс кое-кого догнать, кто выше меня в списке на одну строчку.

– Ты уже начал готовиться?

– Футбол – это специфика. Нужно прям готовиться. У меня много разных видов спорта, которыми я занимаюсь, но здесь нужен отдельный цикл. Зал, поле, восстановление. Должен быть профессиональный подход.

– Сколько времени нужно, чтобы вернуться в футбольную форму?

– Не меньше месяца. Нужно только этому уделять время.

  • В Клубе Григория Федотова 42-летний Сычев с 125 голами занимает 34-е место, отставая на один мяч от Сергея Андреева и Константина Бескова, на два гола – от идущего 31-м Андрея Тихонова.
  • Сычев завершил игровую карьеру в декабре 2019 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Сычев Дмитрий
Комментарии (5)
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bset
1787728627
Чтоб в 42 за месяц подготовиться к профессиональному футболу, надо все годы держать себя в хорошей форме. Если Сычев действительно в хорошей форме сейчас, ну это респект
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arkadiyrumynskiy
1787733390
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Skull_Boy
1787739763
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...уефан
1787751226
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Просто-333
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