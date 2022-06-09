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«Это наш провал». Полиция Парижа признала ошибку в организации безопасности на финале ЛЧ

Глава парижской полиции Дидье Лаллеман признал свою ошибку в организации работы на финале Лиги чемпионов.

  • Старт матча «Реал»«Ливерпуль» пришлось отложить на 36 минут.
  • Часть фанатов пыталась прорваться на матч без билетов. Полиция применяла слезоточивый газ.
  • Изначально решающая игра турнира должна была пройти в Санкт-Петербурге.

«Это очевидный провал. Полиция толка людей и нападала на них. Это наша ошибка. Имидж Франции пострадал

Я сожалею о том, что разрешил использовать слезоточивый газ для отвода болельщиков с территории стадиона», – заявил Лаллеман.

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Источник: France24

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