«Это наш провал». Полиция Парижа признала ошибку в организации безопасности на финале ЛЧ

Глава парижской полиции Дидье Лаллеман признал свою ошибку в организации работы на финале Лиги чемпионов.

Старт матча «Реал» – «Ливерпуль» пришлось отложить на 36 минут.

Часть фанатов пыталась прорваться на матч без билетов. Полиция применяла слезоточивый газ.

Изначально решающая игра турнира должна была пройти в Санкт-Петербурге.

«Это очевидный провал. Полиция толка людей и нападала на них. Это наша ошибка. Имидж Франции пострадал

Я сожалею о том, что разрешил использовать слезоточивый газ для отвода болельщиков с территории стадиона», – заявил Лаллеман.