Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Это наш провал». Полиция Парижа признала ошибку в организации безопасности на финале ЛЧ

«Это наш провал». Полиция Парижа признала ошибку в организации безопасности на финале ЛЧ

9 июня 2022, 13:28

Глава парижской полиции Дидье Лаллеман признал свою ошибку в организации работы на финале Лиги чемпионов.

  • Старт матча «Реал»«Ливерпуль» пришлось отложить на 36 минут.
  • Часть фанатов пыталась прорваться на матч без билетов. Полиция применяла слезоточивый газ.
  • Изначально решающая игра турнира должна была пройти в Санкт-Петербурге.

«Это очевидный провал. Полиция толка людей и нападала на них. Это наша ошибка. Имидж Франции пострадал

Я сожалею о том, что разрешил использовать слезоточивый газ для отвода болельщиков с территории стадиона», – заявил Лаллеман.

Еще по теме:
УЕФА может запустить новый клубный турнир с участием победителя ЛЧ и еще трех команд 5
Черчесов оценил результаты жеребьевки отбора ЛЧ для «Ференцвароша»
Жеребьевка 1-го отборочного раунда ЛЧ. «Ференцварош» Черчесова сыграет с «Тоболом» и другие пары 3
Источник: France24
Лига чемпионов
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
18:22
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
17:59
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
2
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
17:40
3
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
17:26
2
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
17:10
6
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
5
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
16:29
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
5
Все новости
Все новости
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
29 августа
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+