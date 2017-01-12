Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Арсенал» продлил контракты с Жиру, Косиельни и Кокленом

    Сразу три игрока лондонского «Арсенала» продлили свои контракты с клубом. Пролонгацию соглашения провели Оливье Жиру, Лоран Косиельни и Франсис Коклен.

    «Мы с радостью смотрим на то, что эти три важных игрока команды на долгосрочной основе остаются у нас. Франсис смог значительно прибавить за последние годы. У Оливье за плечами большой опыт, а Лорана я считаю на данном этапе одним из лидеров в мире среди защитников», – заявил главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

    Источник: ФК «Арсенал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2017 15:29
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      Arsenal94London 13 января 2017, 09:15

      Остались Касорла, Санчес и Озил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      dudkadim 12 января 2017, 18:56

      Где посмотреть на каком месте я закончил год?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Psih86 12 января 2017, 17:50

      А также мы решили вернуть Аршавина:-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 12 января 2017, 17:06

      Надо Санчеса продлевать быстрей, а то рискует его Венгер потерять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Пабло6 12 января 2017, 16:59

      ос

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Alisha_Sergey 12 января 2017, 15:48

      Жиру в этом сезоне хорош....

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11