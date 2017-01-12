«Арсенал» продлил контракты с Жиру, Косиельни и Кокленом

Сразу три игрока лондонского «Арсенала» продлили свои контракты с клубом. Пролонгацию соглашения провели Оливье Жиру, Лоран Косиельни и Франсис Коклен.

«Мы с радостью смотрим на то, что эти три важных игрока команды на долгосрочной основе остаются у нас. Франсис смог значительно прибавить за последние годы. У Оливье за плечами большой опыт, а Лорана я считаю на данном этапе одним из лидеров в мире среди защитников», – заявил главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.