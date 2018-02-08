Силлессен, Месси, Суарес – в основе «Барселоны» на матч с «Валенсией»; Коклен, Дзадза сыграют за хозяев

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной».

«Валенсия»: Хауме, Гайя, Гарай, Вьетто, Коклен, Кондогбия, Монтойя, Парехо, Габриэль, Родриго, Дзадза.

«Барселона»: Силлессен, Альба, Бускетс, Гомеш, Иньеста, Месси, Пике, Ракитич, Роберто, Суарес, Умтити.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи на «Месталье», которая начнется в 23:30 по Москве.

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