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    Силлессен, Месси, Суарес – в основе «Барселоны» на матч с «Валенсией»; Коклен, Дзадза сыграют за хозяев

    Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной».

    «Валенсия»: Хауме, Гайя, Гарай, Вьетто, Коклен, Кондогбия, Монтойя, Парехо, Габриэль, Родриго, Дзадза.

    «Барселона»: Силлессен, Альба, Бускетс, Гомеш, Иньеста, Месси, Пике, Ракитич, Роберто, Суарес, Умтити.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи на «Месталье», которая начнется в 23:30 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

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    08.02.2018 22:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1055

      3ton 8 февраля 2018, 23:17

      Коутиньо можно было место Гомеша поставить

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    • ...
      Рейтинг: +715

      Mario84 8 февраля 2018, 23:11

      Поберегите Месси!!! Летом увидеть хочется у нас)

      0
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