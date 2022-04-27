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Италия. Серия B
Команды
Пиза
Рауль Альбиоль
€ 700 тыс
Рауль Альбиоль
Пиза
4 сентября 1985 (41), Вильямарчанте
#39 | Защитник
190 см | 82 кг
Испания
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Публикации
Диас, Мане, Салах – в основе «Ливерпуля» на матч с «Вильярреалом»; Эмери выпустил Альбиоля, Коклена, Ло Чельсо
2022.04.27 20:52
Модрич – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
2022.04.14 07:24
3
Альбиоль – о желтой карточке в игре с «Реалом»: «Если бы я правда ударил Винисиуса, он истекал бы кровью»
2022.02.13 13:19
Фото
«Вильярреал» продлил контракт с 36-летним Альбиолем
2021.11.12 17:33
Магуайр, Фернандеш, Погба и Кавани – в команде сезона Лиги Европы
2021.05.29 09:39
Фото
Де Хеа, Кавани и Джеко – в команде недели Лиги Европы
2021.05.07 14:59
Кавани, Мари, Кристанте и Альбиоль – претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
2021.05.07 09:53
Фернандеш, Кавани, Альбиоль и Пепе – претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
2021.04.30 08:55
Альбиоль перешел из «Наполи» в «Вильярреал»
2019.07.04 17:35
1
«Вильярреал» может купить за 5 миллионов экс-защитника «Реала» Альбиоля
2019.06.15 07:41
Альбиоль: «Роналду будет сложно забить 40 голов в Италии»
2018.09.06 01:35
Альбиоль продлил контракт с «Наполи»
2018.06.28 21:13
«Челси» договорился с Сарри о контракте. В Лондон вслед за тренером могут прийти три игрока «Наполи»
2018.06.13 17:09
4
Гамшик и Мертенс могут уйти из «Наполи» по окончании сезона
2018.05.19 13:09
1
Фото
УЕФА назвал команду недели Лиги чемпионов
2017.11.23 17:46
4
Альбиоль: «Лучшая команда Европы сейчас – «Манчестер Сити»
2017.10.15 01:03
1
Товарищеский матч. «Наполи» переиграл «Эспаньол» благодаря голам Мертенса и Альбиоля
2017.08.11 00:37
Рейна признался, что очень зол на арбитров
2017.03.01 07:10
1
Альбиоль рассчитывает, что «Наполи» покажет свой уровень в матче с «Реалом»
2017.02.15 06:42
2
«Наполи» планирует в январе заполучить защитника «Челси» Зума
2016.11.17 23:33
1
Альбиоль пропустит матч с «Ювентусом»
2016.10.28 07:07
Альбиоль готов сыграть с «Ромой»
2016.10.12 22:36
Альбиоль получил травму в матче с «Бенфикой»
2016.09.29 06:31
1
Альбиоль подписал новый контракт с «Наполи»
2016.09.23 18:13
«Спартак» пытался купить у «Наполи» Альбиоля
2016.08.01 10:32
1
«Наполи» ведет переговоры с Кальехоном и Альбиолем по поводу новых контрактов
2016.06.08 19:46
Альбиоль хочет вернуться в «Валенсию»
2016.06.04 10:42
Альбиоль может продолжить карьеру в «Валенсии»
2016.05.18 07:13
Альбиоль: «Хочу выиграть у «Ромы» со счетом 2:0»
2015.12.13 17:18
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