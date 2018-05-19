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    Гамшик и Мертенс могут уйти из «Наполи» по окончании сезона

    «Наполи» может покинуть капитан команды Марек Гамшик. Полузащитник имеет огромное в финансовом плане предложение из Китая и всерьез задумывается о переезде в Поднебесную.

    Нападающий Дрис Мертенс также может уйти. Сумма отступных в его контракте для клубов не из Италии составляет всего 28 миллионов евро. Ранее уже сообщалось об интересе к бельгийцу со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

    Ранее «адзурри» уже покинул голкипер Пепе Рейна, подписавший контракт с «Миланом». Также пока остается неопределенным будущее главного тренера Маурицио Сарри, которого хочет заполучить «Челси».

    Рауль Альбиоль и Хосе Кальехон также имеют относительно невысокие отступные и могут перебраться в другие клубы в случае ухода Сарри.

    Кроме того, к полузащитнику Жоржиньо проявляют интерес «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси».

    Источник: Football Italia

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    19.05.2018 13:09
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