Гамшик и Мертенс могут уйти из «Наполи» по окончании сезона

«Наполи» может покинуть капитан команды Марек Гамшик. Полузащитник имеет огромное в финансовом плане предложение из Китая и всерьез задумывается о переезде в Поднебесную.

Нападающий Дрис Мертенс также может уйти. Сумма отступных в его контракте для клубов не из Италии составляет всего 28 миллионов евро. Ранее уже сообщалось об интересе к бельгийцу со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

Ранее «адзурри» уже покинул голкипер Пепе Рейна, подписавший контракт с «Миланом». Также пока остается неопределенным будущее главного тренера Маурицио Сарри, которого хочет заполучить «Челси».

Рауль Альбиоль и Хосе Кальехон также имеют относительно невысокие отступные и могут перебраться в другие клубы в случае ухода Сарри.

Кроме того, к полузащитнику Жоржиньо проявляют интерес «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси».