Альбиоль: «Лучшая команда Европы сейчас – «Манчестер Сити»

Защитник итальянского «Наполи» Рауль Альбиоль поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити». Испанец считает «горожан» сильнейшими сейчас в Европе.

«Надеюсь, получится отличная игра. Знаю, что все ждут от нее множества голов, но как защитник я не могу желать такого. Условный счет 4:3 в нашу пользу не очень приемлем для меня.

На мой взгляд, «горожане» являются сейчас самой сильной командой Европы. Мы учтем свои ошибки прошлых лет и попробуем остановить «Сити», – сказал Альбиоль.

Встреча между «Манчестер Сити» и «Наполи» состоится 17 октября и начнется в 21:45 по Москве.