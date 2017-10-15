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    Альбиоль: «Лучшая команда Европы сейчас – «Манчестер Сити»

    Защитник итальянского «Наполи» Рауль Альбиоль поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити». Испанец считает «горожан» сильнейшими сейчас в Европе.

    «Надеюсь, получится отличная игра. Знаю, что все ждут от нее множества голов, но как защитник я не могу желать такого. Условный счет 4:3 в нашу пользу не очень приемлем для меня.

    На мой взгляд, «горожане» являются сейчас самой сильной командой Европы. Мы учтем свои ошибки прошлых лет и попробуем остановить «Сити», – сказал Альбиоль.

    Встреча между «Манчестер Сити» и «Наполи» состоится 17 октября и начнется в 21:45 по Москве.

    Источник: Football Italia

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    15.10.2017 01:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 октября 2017, 07:45

      Похоже у Сити все выстроилось и теперь они монстры или будущие чемпионы АПЛ

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