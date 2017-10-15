Альбиоль: «Лучшая команда Европы сейчас – «Манчестер Сити»

Похоже у Сити все выстроилось и теперь они монстры или будущие чемпионы АПЛ
Защитник итальянского «Наполи» Рауль Альбиоль поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити». Испанец считает «горожан» сильнейшими сейчас в Европе.
«Надеюсь, получится отличная игра. Знаю, что все ждут от нее множества голов, но как защитник я не могу желать такого. Условный счет 4:3 в нашу пользу не очень приемлем для меня.
На мой взгляд, «горожане» являются сейчас самой сильной командой Европы. Мы учтем свои ошибки прошлых лет и попробуем остановить «Сити», – сказал Альбиоль.
Встреча между «Манчестер Сити» и «Наполи» состоится 17 октября и начнется в 21:45 по Москве.