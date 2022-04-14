Модрич – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Это хавбек «Реала» Лука Модрич, а также защитники Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Константинос Цимикас («Ливерпуль») и Рауль Альбиоль («Вильярреал»).
- Модрич отдал ассист в матче с «Челси» (2:3), точность передач – 90%;
- Стоунз в игре с «Атлетико» (0:0) совершил 5 отборов, точность передач – 96%;
- Цимикас сделал 2 голевых паса и 9 отборов во встрече с «Бенфикой» (3:3), точность передач – 81%;
- Альбиоль 8 раз отбирал мячи у футболистов «Баварии» (1:1), точность передач – 83%.
Источник: сайт УЕФА