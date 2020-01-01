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Модрич – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Это хавбек «Реала» Лука Модрич, а также защитники Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Константинос Цимикас («Ливерпуль») и Рауль Альбиоль («Вильярреал»).

  • Модрич отдал ассист в матче с «Челси» (2:3), точность передач – 90%;
  • Стоунз в игре с «Атлетико» (0:0) совершил 5 отборов, точность передач – 96%;
  • Цимикас сделал 2 голевых паса и 9 отборов во встрече с «Бенфикой» (3:3), точность передач – 81%;
  • Альбиоль 8 раз отбирал мячи у футболистов «Баварии» (1:1), точность передач – 83%.

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1520

    Psih86 39 минут назад

    90% точность передач... А теперь вопрос, сколько он всего сделал передач, шт 20 наверно. Они без мяча всегда были.

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    Рейтинг: +10

    RussiaChampion 1 час назад

    Супер Пав лучший))) ахах) Почему кстати не супер ГАВ?))))

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