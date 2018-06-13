«Челси» договорился с Сарри о контракте. В Лондон вслед за тренером могут прийти три игрока «Наполи»

«Челси» договорился о контракте с бывшим главным тренером «Наполи» Маурицио Сарри, а также заверил специалиста, что будет стремиться подписать хотя бы двух из трех рекомендованных им игроков итальянского клуба.

Защитник Эльсеид Хисай и полузащитники Рауль Альбиоль и Дрис Мертенс – три футболиста «адзурри», приобретение которых сейчас обсуждается Сарри с лондонцами.

Последний шаг – договориться с президентом неаполитанцев Аурелио де Лаурентисом о разрыве соглашения с тренером.

Готовность Де Лаурентиса отказаться от первоначальных требований по денежной компенсации за Сарри – ключевой момент, который позволить специалисту возглавить «Челси». Сумма отступных в контракте тренера – 8 миллионов евро.