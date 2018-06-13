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    «Челси» договорился с Сарри о контракте. В Лондон вслед за тренером могут прийти три игрока «Наполи»

    «Челси» договорился о контракте с бывшим главным тренером «Наполи» Маурицио Сарри, а также заверил специалиста, что будет стремиться подписать хотя бы двух из трех рекомендованных им игроков итальянского клуба.

    Защитник Эльсеид Хисай и полузащитники Рауль Альбиоль и Дрис Мертенс – три футболиста «адзурри», приобретение которых сейчас обсуждается Сарри с лондонцами.

    Последний шаг – договориться с президентом неаполитанцев Аурелио де Лаурентисом о разрыве соглашения с тренером.

    Готовность Де Лаурентиса отказаться от первоначальных требований по денежной компенсации за Сарри – ключевой момент, который позволить специалисту возглавить «Челси». Сумма отступных в контракте тренера – 8 миллионов евро.

    Источник: Tribalfootball

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    13.06.2018 17:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 13 июня 2018, 20:50

      что то он много хочет

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 июня 2018, 18:34

      Альбиоль))))) под столом. Он уже своё отыграл ещё пару лет назад. Хюсай и Мертенс интересные варианты, достойные Челси, но разве у синих своих таких же нет?

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      Рейтинг: +29

      Zelibaba > Cules2013 13 июня 2018, 21:48

      точно!

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Cules2013 13 июня 2018, 22:40

      Я надеялся прочесть фамилии Кулибали, Жоржиньо и Хюсай. Мертенс нам не помешает, усилит конкуренцию таким же как и Хюсай. Но зачем нам Альбиоль? У нас и так 6 фланговых защитников . . .

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