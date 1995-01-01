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    Де Хеа, Кавани и Джеко – в команде недели Лиги Европы

    УЕФА назвал состав символической сборной по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги Европы.

    В команду вошли пять игроков из «Ромы», три – из «Арсенала», два – из «Манчестер Юнайтед», один – из «Вильярреала».

    Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»);

    Защитники: Рик Карсдорп («Рома»), Рауль Альбиоль («Вильярреал») Пабло Мари («Арсенал»), Киран Тирни («Арсенал»);

    Полузащитники: Бриан Кристанте («Рома»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Педро («Рома»), Букайо Сака («Арсенал»);

    Нападающие: Эдин Джеко («Рома»), Эдинсон Кавани («Манчестер Юнайтед»).

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    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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