Де Хеа, Кавани и Джеко – в команде недели Лиги Европы

УЕФА назвал состав символической сборной по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги Европы.

В команду вошли пять игроков из «Ромы», три – из «Арсенала», два – из «Манчестер Юнайтед», один – из «Вильярреала».

Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»);

Защитники: Рик Карсдорп («Рома»), Рауль Альбиоль («Вильярреал») Пабло Мари («Арсенал»), Киран Тирни («Арсенал»);

Полузащитники: Бриан Кристанте («Рома»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Педро («Рома»), Букайо Сака («Арсенал»);

Нападающие: Эдин Джеко («Рома»), Эдинсон Кавани («Манчестер Юнайтед»).