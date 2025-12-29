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Аргентина. Примера
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Бока Хуниорс
Эдинсон Кавани
€ 500 тыс
Эдинсон Кавани
Бока Хуниорс
14 февраля 1987 (39)
#10 | Нападающий
185 см | 79 кг
Уругвай | Италия
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Публикации
Кавани объявил о завершении карьеры
2025.12.29 09:30
1
Кавани закончил карьеру в сборной Уругвая
2024.05.30 22:00
Лучшие бомбардиры «ПСЖ» за всю историю: кто забил больше – Мбаппе, Златан или «Эль Матадор»?
2023.12.10 21:05
36-летний Кавани подписал контракт с новым клубом
2023.07.29 21:48
36-летний Кавани покинул «Валенсию» – известен новый клуб
2023.07.29 18:48
Мбаппе стал рекордсменом «ПСЖ», обогнав Кавани
2023.04.15 23:26
Мбаппе за 5,5 сезонов стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ»
2023.02.27 08:47
ФИФА дисквалифицировала четырех игроков сборной Уругвая
2023.01.28 10:10
ФИФА обвинила 4 игроков сборной Уругвая в неподобающем поведении на ЧМ-2022
2022.12.06 15:10
Кавани опрокинул монитор VAR после матча ЧМ-2022 с Ганой
2022.12.02 22:53
Кавани: «В современном футболе игроки эгоистичны. Я – из старой школы»
2022.11.16 11:09
1
Кавани: «Роналду делал меня сильнее»
2022.10.07 17:26
Кавани: «После поражения «ПСЖ» от «Барсы» со счетом 1:6 начал ходить к психологу»
2022.10.07 15:36
2
Мбаппе повторил клубный рекорд «ПСЖ» по голам в Лиге чемпионов
2022.09.15 10:52
Фото
35-летний Кавани стал игроком «Валенсии»
2022.08.29 22:31
1
Кавани близок к трансферу в «Валенсию» Гаттузо
2022.08.24 12:38
У 35-летнего Кавани появился вариант продолжения карьеры во Франции
2022.08.19 19:19
35-летний Кавани подпишет контракт с клубом Примеры
2022.08.19 08:47
Кавани хочет выступать в Примере. Им интересуются два испанских клуба
2022.08.08 08:33
Стало известно, где продолжит карьеру 35-летний Кавани
2022.08.05 09:14
1
35-летний Кавани может оказаться в «Боруссии» Д
2022.08.03 19:45
1
Кавани выбрал новый клуб. Он бесплатно ушел из «Манчестер Юнайтед»
2022.07.19 14:14
2
Суарес и Кавани могут воссоединиться в турецком клубе
2022.07.11 07:57
Четыре испанских клуба интересуются Кавани
2022.06.03 09:50
Директор «Салернитаны»: «Кавани недосягаем. Я не хочу обманывать фанатов»
2022.05.27 12:09
«Фиорентина» интересуется 35-летним Кавани
2022.05.26 11:27
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Кавани
2022.05.22 19:17
1
Кавани: «Случись переход Роналду чуть раньше, я попросил бы брата найти мне другой клуб»
2022.05.06 10:41
2
Мбаппе обошел Ибрагимовича и вышел на второе место в списке бомбардиров «ПСЖ» в Лиге 1
2022.04.29 23:44
2
Мбаппе догнал Ибрагимовича по голам за «ПСЖ» в Лиге 1. До рекорда Кавани – 25 мячей
2022.04.21 07:58
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