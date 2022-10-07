Кавани: «После поражения «ПСЖ» от «Барсы» со счетом 1:6 начал ходить к психологу»

Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани признался, что камбэк «Барселоны» в противостоянии с «ПСЖ» в 2017 году сильно ударил по нему.
По словам уругвайца, после того матча ему потребовалась психологическая помощь.
«В первый раз я пошел к психологу после камбэка «Барсы». Это сильно повлияло на меня. Есть вещи, которые тебя перегружают. За пять минут все, что мы делали, изменилось.
Это огромный удар, который невозможно контролировать. Хоть это и футбол, такое затрагивает и другие части твоей личности.
Я чувствовал тревожность, был холодный пот, у меня кружилась голова, когда я засыпал. Я уже боялся идти спать.
Я подумал, возможно, у меня проблемы с головой. Я обратился к доктору, поняв, что я не супергерой», – сказал Кавани.
- В сезоне-2016/17 в 1/8 финала ЛЧ «Барса» разгромила «ПСЖ» со счетом 6:1.
- Каталонцы совершили камбек после гостевого поражения 0:4.
Источник: Relevo