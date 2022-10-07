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    Кавани: «После поражения «ПСЖ» от «Барсы» со счетом 1:6 начал ходить к психологу»

    Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани признался, что камбэк «Барселоны» в противостоянии с «ПСЖ» в 2017 году сильно ударил по нему.

    По словам уругвайца, после того матча ему потребовалась психологическая помощь.

    «В первый раз я пошел к психологу после камбэка «Барсы». Это сильно повлияло на меня. Есть вещи, которые тебя перегружают. За пять минут все, что мы делали, изменилось.

    Это огромный удар, который невозможно контролировать. Хоть это и футбол, такое затрагивает и другие части твоей личности.

    Я чувствовал тревожность, был холодный пот, у меня кружилась голова, когда я засыпал. Я уже боялся идти спать.

    Я подумал, возможно, у меня проблемы с головой. Я обратился к доктору, поняв, что я не супергерой», – сказал Кавани.

    • В сезоне-2016/17 в 1/8 финала ЛЧ «Барса» разгромила «ПСЖ» со счетом 6:1.
    • Каталонцы совершили камбек после гостевого поражения 0:4.

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    Источник: Relevo

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20052

      derrik2000 1 час назад

      Вот идиот!
      Лучше бы пару-тройку той..., ну, которую "ключница делала", по выражению Юрия Яковлева в роли Иоанна Грозного, купил, закуски-шмакуски разной и меня позвал.
      Враз бы вылечил!
      )))

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      Рейтинг: +15625

      Fusballer > derrik2000 1 час назад

      Опасно у футболистов дома бухать.

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      Рейтинг: +20052

      derrik2000 > Fusballer 1 минуту назад

      А чё так?
      Я со спортсменами выпивал. И крепко. С лыжниками и биатлонистами. Нормально посидели!

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