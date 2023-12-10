«Пари Сен-Жермен» – самый титулованный и богатый футбольный клуб Франции. В 2011 году владельцем «ПСЖ» стал фонд Qatar Sports Investments, и это ознаменовало начало нового этапа в истории парижской команды. До прихода катарских инвесторов клуб выиграл лишь два чемпионских титула за 49 лет своей истории, а после – сразу 9 трофеев Лиги 1 за 12 лет. За «ПСЖ» в разные годы играли многие выдающиеся нападающие. Вашему вниманию – рейтинг лучших голеадоров в истории клуба.
1. Килиан Мбаппе
Игры за «ПСЖ»: 279
Голы за «ПСЖ»: 230
Главный супергерой французского футбола перешел в «ПСЖ» из «Монако» 6 лет назад и сразу же принялся штамповать голы. В первом сезоне за парижан он забил 21 гол в 44 матчах, а в следующем – уже 39 голов в 43 играх. Испанские СМИ активно сватают форварда в «Реал». Но пока Мбаппе продолжает феерить в футболке парижского клуба. Главный евротрофей – титул Лиги чемпионов – «ПСЖ» пока не покорился. А это значит, что миссия Мбаппе в команде еще не завершена.
2. Эдинсон Кавани
Игры за «ПСЖ»: 310
Голы за «ПСЖ»: 200
Нападающий по прозвищу «Эль Матадор» устрашал соперников «ПСЖ» на протяжении семи неполных сезонов. Дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Самым результативным для него стал сезон 2016/17, по ходу которого он забил 49 голов в 50 матчах.
Игры за «ПСЖ»: 180
Голы за «ПСЖ»: 156
«Забивать голы очень просто – всего лишь нужно быть Златаном, и у вас все получится», – это одна из многочисленных цитат Ибрагимовича. Главного хвастуна мирового футбола точно нельзя обвинить в необъективности – он действительно заслужил звание выдающегося бомбардира. За свою долгую карьеру швед сменил множество топ-клубов, но именно в футболке «ПСЖ» Ибра забивал чаще всего. Он провел в Париже всего 4 сезона и наколотил более полутора сотен голов. А потом, покидая клуб, отметился очередной хлесткой фразой: «Я нужен Франции, Франция мне не нужна».
4. Неймар
Игры за «ПСЖ»: 173
Голы за «ПСЖ»: 118
В 2017 году «ПСЖ» провернул один из самых дерзких футбольных трансферов в истории, вырвав Неймара у «Барселоны». Сумма сделки составила рекордные 222 миллиона евро. В Париже форвард планировал дорасти до статуса лучшего футболиста мира. Но в итоге блистал совсем не так ярко, как того хотели болельщики. В первом же сезоне за «Пари Сен-Жермен» воодушевленный бразилец забил 28 голов в 30 матчах. Впоследствии цифры были куда скромнее. Не добившись должного признания в Париже, Неймар уехал искать славы на аравийский полуостров.
5. Педру Паулета
Игры за «ПСЖ»: 211
Голы за «ПСЖ»: 109
Лучший бомбардир в истории «ПСЖ» до прихода катарских инвесторов. «Азорский орел» трижды выигрывал гонку снайперов Лиги 1. В сезоне 2005/06 забил за клуб 28 голов в 44 матчах – тот период был лучшим в его парижской карьере. Несмотря на все голевые успехи, так не разу и не стал с «ПСЖ» чемпионом.
6. Доминик Решетар
Игры за «ПСЖ»: 255
Голы за «ПСЖ»: 100
Длинноволосый форвард начинал карьеру в «Сент-Этьене» и уже оттуда перебрался в «ПСЖ». Выиграл с парижанами один чемпионат и два кубка Франции.
7. Мустафа Далеб
Игры за «ПСЖ»: 309
Голы за «ПСЖ»: 98
Алжирский полузащитник провел в «Пари Сен-Жермен» 10 сезонов. Долгие годы оставался лучшим снайпером команды во французском чемпионате, пока его не обогнал Златан Ибрагимович. Всего в матчах Лиги 1 Далеб забил 85 голов.
Игры за «ПСЖ»: 295
Голы за «ПСЖ»: 93
Перешел в «ПСЖ» уже в статусе звезды европейского масштаба. Пять раз выигрывал с командой чемпионат Франции. Аргентинца не назовешь выдающимся бомбардиром. За свою карьеру он сделал гораздо больше результативных передач, чем забил голов. Но в десятку лучших снайперов в истории клуба все же попал – благодаря многолетней успешной игре за парижан.
9. Франсуа М’Пеле
Игры за «ПСЖ»: 197
Голы за «ПСЖ»: 87
Игрок с такой фамилией просто обязан был стать успешным бомбардиром. М’Пеле родом из Республики Конго. Во Францию переехал в 21 год. Начинал европейскую карьеру в «Аяччо», а потом привлек внимание «ПСЖ». Тогда, в середине и конце 70-х годов, парижане плелись в хвосте турнирной таблицы высшего французского дивизиона. Конголезец был лидером атак команды, но так и не выиграл с «ПСЖ» ни одного титула.
10. Сафет Сушич
Игры за «ПСЖ»: 345
Голы за «ПСЖ»: 85
Один из лучших игроков в истории югославского футбола. Перешел в «ПСЖ» из команды «Сараево» в 1982 году. Выигрывал с парижанами чемпионат и кубок страны.
Топ-10 лучших бомбардиров в истории «ПСЖ»
Данные взяты с сайта Transfermarkt:
|Игрок
|Матчи
|Голы
|1. Килиан Мбаппе
|279
|230
|2. Эдинсон Кавани
|301
|200
|3. Златан Ибрагимович
|180
|156
|4. Неймар
|173
|118
|5. Педру Паулета
|211
|109
|6. Доминик Решетар
|255
|100
|7. Мустафа Далеб
|309
|98
|8. Анхель Ди Мария
|295
|93
|9. Франсуа М'Пеле
|197
|87
|10. Сафет Сушич
|345
|85
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