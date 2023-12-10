«Пари Сен-Жермен» – самый титулованный и богатый футбольный клуб Франции. В 2011 году владельцем «ПСЖ» стал фонд Qatar Sports Investments, и это ознаменовало начало нового этапа в истории парижской команды. До прихода катарских инвесторов клуб выиграл лишь два чемпионских титула за 49 лет своей истории, а после – сразу 9 трофеев Лиги 1 за 12 лет. За «ПСЖ» в разные годы играли многие выдающиеся нападающие. Вашему вниманию – рейтинг лучших голеадоров в истории клуба.

1. Килиан Мбаппе

Игры за «ПСЖ»: 279

Голы за «ПСЖ»: 230

Главный супергерой французского футбола перешел в «ПСЖ» из «Монако» 6 лет назад и сразу же принялся штамповать голы. В первом сезоне за парижан он забил 21 гол в 44 матчах, а в следующем – уже 39 голов в 43 играх. Испанские СМИ активно сватают форварда в «Реал». Но пока Мбаппе продолжает феерить в футболке парижского клуба. Главный евротрофей – титул Лиги чемпионов – «ПСЖ» пока не покорился. А это значит, что миссия Мбаппе в команде еще не завершена.

2. Эдинсон Кавани

Игры за «ПСЖ»: 310

Голы за «ПСЖ»: 200

Нападающий по прозвищу «Эль Матадор» устрашал соперников «ПСЖ» на протяжении семи неполных сезонов. Дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Самым результативным для него стал сезон 2016/17, по ходу которого он забил 49 голов в 50 матчах.

3. Златан Ибрагимович

Игры за «ПСЖ»: 180

Голы за «ПСЖ»: 156

«Забивать голы очень просто – всего лишь нужно быть Златаном, и у вас все получится», – это одна из многочисленных цитат Ибрагимовича. Главного хвастуна мирового футбола точно нельзя обвинить в необъективности – он действительно заслужил звание выдающегося бомбардира. За свою долгую карьеру швед сменил множество топ-клубов, но именно в футболке «ПСЖ» Ибра забивал чаще всего. Он провел в Париже всего 4 сезона и наколотил более полутора сотен голов. А потом, покидая клуб, отметился очередной хлесткой фразой: «Я нужен Франции, Франция мне не нужна».

4. Неймар

Игры за «ПСЖ»: 173

Голы за «ПСЖ»: 118

В 2017 году «ПСЖ» провернул один из самых дерзких футбольных трансферов в истории, вырвав Неймара у «Барселоны». Сумма сделки составила рекордные 222 миллиона евро. В Париже форвард планировал дорасти до статуса лучшего футболиста мира. Но в итоге блистал совсем не так ярко, как того хотели болельщики. В первом же сезоне за «Пари Сен-Жермен» воодушевленный бразилец забил 28 голов в 30 матчах. Впоследствии цифры были куда скромнее. Не добившись должного признания в Париже, Неймар уехал искать славы на аравийский полуостров.

5. Педру Паулета

Игры за «ПСЖ»: 211

Голы за «ПСЖ»: 109

Лучший бомбардир в истории «ПСЖ» до прихода катарских инвесторов. «Азорский орел» трижды выигрывал гонку снайперов Лиги 1. В сезоне 2005/06 забил за клуб 28 голов в 44 матчах – тот период был лучшим в его парижской карьере. Несмотря на все голевые успехи, так не разу и не стал с «ПСЖ» чемпионом.

6. Доминик Решетар

Игры за «ПСЖ»: 255

Голы за «ПСЖ»: 100

Длинноволосый форвард начинал карьеру в «Сент-Этьене» и уже оттуда перебрался в «ПСЖ». Выиграл с парижанами один чемпионат и два кубка Франции.

7. Мустафа Далеб

Игры за «ПСЖ»: 309

Голы за «ПСЖ»: 98

Алжирский полузащитник провел в «Пари Сен-Жермен» 10 сезонов. Долгие годы оставался лучшим снайпером команды во французском чемпионате, пока его не обогнал Златан Ибрагимович. Всего в матчах Лиги 1 Далеб забил 85 голов.

8. Анхель Ди Мария

Игры за «ПСЖ»: 295

Голы за «ПСЖ»: 93

Перешел в «ПСЖ» уже в статусе звезды европейского масштаба. Пять раз выигрывал с командой чемпионат Франции. Аргентинца не назовешь выдающимся бомбардиром. За свою карьеру он сделал гораздо больше результативных передач, чем забил голов. Но в десятку лучших снайперов в истории клуба все же попал – благодаря многолетней успешной игре за парижан.

9. Франсуа М’Пеле

Игры за «ПСЖ»: 197

Голы за «ПСЖ»: 87

Игрок с такой фамилией просто обязан был стать успешным бомбардиром. М’Пеле родом из Республики Конго. Во Францию переехал в 21 год. Начинал европейскую карьеру в «Аяччо», а потом привлек внимание «ПСЖ». Тогда, в середине и конце 70-х годов, парижане плелись в хвосте турнирной таблицы высшего французского дивизиона. Конголезец был лидером атак команды, но так и не выиграл с «ПСЖ» ни одного титула.

10. Сафет Сушич

Игры за «ПСЖ»: 345

Голы за «ПСЖ»: 85

Один из лучших игроков в истории югославского футбола. Перешел в «ПСЖ» из команды «Сараево» в 1982 году. Выигрывал с парижанами чемпионат и кубок страны.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории «ПСЖ»

Данные взяты с сайта Transfermarkt:

Игрок Матчи Голы 1. Килиан Мбаппе 279 230 2. Эдинсон Кавани 301 200 3. Златан Ибрагимович 180 156 4. Неймар 173 118 5. Педру Паулета 211 109 6. Доминик Решетар 255 100 7. Мустафа Далеб 309 98 8. Анхель Ди Мария 295 93 9. Франсуа М'Пеле 197 87 10. Сафет Сушич 345 85

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