Кавани объявил о завершении карьеры

Сегодня, 09:30
1

Бывший форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани опубликовал пост о завершении карьеры.

«Спасибо тебе, футбол! Ты воспитал меня, учил, заставлял вставать после падений. Ты позволил мне воплотить мечты, которые казались невозможными, и встретить невероятных людей.

Это было бы невозможно без моей семьи, друзей, партнеров, тренеров и болельщиков. Их любовь в каждом клубе и стране я сохраню навсегда.

Ухожу с миром, зная, что отдал всe в каждой тренировке и матче. С ошибками, с победами, но всегда с уважением к профессии, которая так много мне дала», – написал Кавани в соцсетях.

  • Последним клубом 38-летнего игрока стал «Бока Хуниорс».
  • Больше всего матчей в карьере Кавани провел за «ПСЖ» (2013-2020 годы).
  • Со сборной Уругвая игрок брал Кубок Америки.

Источник: «Бомбардир»
Уругвай. Примера Бока Хуниорс Кавани Эдинсон
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1766997352
Эмоциональное высказывание о своей карьере. Узнаваемый был игрок со своей длинной шевелюрой.
Ответить
18+
  • Читайте нас: 