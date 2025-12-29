Кавани объявил о завершении карьеры

Бывший форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани опубликовал пост о завершении карьеры.

«Спасибо тебе, футбол! Ты воспитал меня, учил, заставлял вставать после падений. Ты позволил мне воплотить мечты, которые казались невозможными, и встретить невероятных людей.

Это было бы невозможно без моей семьи, друзей, партнеров, тренеров и болельщиков. Их любовь в каждом клубе и стране я сохраню навсегда.

Ухожу с миром, зная, что отдал всe в каждой тренировке и матче. С ошибками, с победами, но всегда с уважением к профессии, которая так много мне дала», – написал Кавани в соцсетях.