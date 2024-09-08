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    • Месси на весь стадион обратился к Суаресу после последнего матча Луиса за Уругвай

    Месси на весь стадион обратился к Суаресу после последнего матча Луиса за Уругвай

    Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси обратился к уже бывшему форварду сборной Уругвая Луису Суаресу после последнего матча игрока за команду.

    • Суарес покинул сборную. Последним матчем стала встреча против Парагвая (0:0).

    После игры с Парагваем на весь стадион «Сентанарио» к Суаресу по видео обратился его партнер Лионель Месси.

    «Привет, пухляш. Я бы хотел присутствовать здесь, но записал это видео в такой важный для Уругвая день. Он особенный для тебя, твоей семьи, народа Уругвая, всего футбольного мира в целом из-за всего, что ты дал команде и своей стране

    Мне повезло играть с тобой, и я знаю, как трудно было принять это решение, потому что понимаю, что ты чувствуешь, играя за сборную Уругвая. Просто надеюсь, что тебе понравится дань уважения, которую тебе оказывают, которую ты более чем заслужил. За все, о чем я говорил раньше, за все, что ты дал этой команде. Потому что ты всегда старался изо всех сил и оставлял все до последнего.

    Ты оставишь очень большое наследие сегодняшним игрокам и новым поколениям. Заканчивается очень важный этап твоей карьеры, но осталось еще много лет в футболе. И я счастлив, что ты здесь, что мы снова вместе в одной команде и наслаждаемся каждым днем. Надеюсь, тебе понравится этот вечер с твоими близкими людьми. Чао», – сказал Месси.

    • У Суареса 142 матча и 69 голов в составе сборной.
    • Нападающий брал с Уругваем бронзу ЧМ-2010 и выигрывал Кубок Америки.

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    Источник: телеграм-канал «Попало на камеру»

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    08.09.2024 12:35
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    Комментарии (3)
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    Spartak_forv@
    1725788369
    Кусачий Пухляш!)
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    ...уефан
    1725789643
    ...достойно!...
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    Desma
    1725790241
    Хорошо сказал!
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