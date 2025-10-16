Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса похвалил сборную Узбекистана после товарищеского матча (2:1).

«Могу отметить несколько положительных сторон сборной Узбекистана: это очень дисциплинированная, трудолюбивая и стабильная команда. Они умеют управлять темпом игры и чувствовать его.

В первом тайме они оказывали на нас мощное давление, из-за чего, несмотря на контроль мяча, мы не могли развивать игру так, как планировали. Лишь во втором тайме это давление немного снизилось, и мы начали атаковать. В итоге нам удалось забить два гола», – сказал Бьелса.