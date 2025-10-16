Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бьелса похвалил сборную Узбекистана

Сегодня, 09:28
1

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса похвалил сборную Узбекистана после товарищеского матча (2:1).

«Могу отметить несколько положительных сторон сборной Узбекистана: это очень дисциплинированная, трудолюбивая и стабильная команда. Они умеют управлять темпом игры и чувствовать его.

В первом тайме они оказывали на нас мощное давление, из-за чего, несмотря на контроль мяча, мы не могли развивать игру так, как планировали. Лишь во втором тайме это давление немного снизилось, и мы начали атаковать. В итоге нам удалось забить два гола», – сказал Бьелса.

  • Узбекистан в октябре возглавил Фабио Каннаваро.
  • Команда из Центральной Азии готовится к 1-му для себя чемпионату мира.
  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде, Мексике.

Еще по теме:
Сборная Узбекистана проиграла во втором матче Каннаваро 6
Каннаваро прокомментировал первую победу в Узбекистане
Узбекистан добился победы в дебютном матче Каннаваро, забили игроки с опытом РПЛ 1
Источник: телеграм-канал «Новости футбола»
Узбекистан. Суперлига Уругвай. Примера Уругвай Узбекистан Бьелса Марсело
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1760601545
Спорт в Узбекстане вообще на подъеме. Молодцы.
Ответить
Главные новости
Радимов определил московский клуб, где творится бардак – это не «Спартак»
11:16
1
«Матч ТВ» покажет 2 игры 12-го тура РПЛ
10:57
4
В «Ростове» честно ответили, снимется ли команда с сезона РПЛ
10:47
7
В РФС определили год, когда с России снимут международный бан
10:30
8
Корнеев одним словом отреагировал на возвращение Кононова в «Торпедо»
09:42
3
Назван клуб-лидер РПЛ по количеству легионеров
09:37
9
Черчесов раскрыл место проживания в Грозном
09:01
2
Бубнов перечислил договорные матчи, в которых участвовал
08:24
8
Отставка президента «Ростова», смена тренера в «Торпедо», книга Акинфеева, рекорд Месси и другие новости
01:40
Орлов назвал самую уязвимую позицию в «Спартаке»
01:20
16
Все новости
Все новости
Бьелса похвалил сборную Узбекистана
09:28
1
Каннаваро прокомментировал первую победу в Узбекистане
9 октября
Узбекистан добился победы в дебютном матче Каннаваро, забили игроки с опытом РПЛ
9 октября
1
Раскрыты причины отказа Лева сборной Узбекистана
9 октября
Рабинер оценил решение Узбекистана назначить Каннаваро
9 октября
Мостовой – о новом тренере сборной Узбекистана: «И во сне бы это никому не приснилось»
7 октября
12
Мостовой высказался о возможном назначении в сборную Узбекистана
5 октября
2
Мостовой написал стихотворение в честь назначения Каннаваро в сборную Узбекистана
4 октября
3
Стало известно, кто повезет Узбекистан на ЧМ-2026
2 октября
1
Экс-тренер «Локомотива» отказался везти Узбекистан на ЧМ-2026
27 сентября
Обладатель «Золотого мяча» может возглавить сборную Узбекистана
25 сентября
1
Сборная Узбекистана выиграла региональный трофей
8 сентября
1
Узбекистан сыграет с 2-кратным чемпионом мира в Малайзии
5 сентября
Стало известно, какой тренер повезет Узбекистан на ЧМ-2026
27 августа
8
Экс-тренер «Локо» может повезти Узбекистан на ЧМ-2026
17 июля
Владельцы «Манчестер Сити» планируют купить клуб из Узбекистана
27 июня
4
Сборная Узбекистана может сыграть с Аргентиной в этом году
13 июня
ФотоЭкс-спартаковец – самый дорогой игрок чемпионата Ирана
2024.12.23 19:56
2
ФотоУрунову подарили золотой айфон
2024.11.12 15:03
2
В ФИФА поступила жалоба из-за Урунова
2024.10.22 13:04
ФотоУзбекистанский «Локомотив» подписал чемпиона России с опытом Лиги чемпионов
2024.07.23 21:56
3
Экс-спартаковец Урунов стал чемпионом
2024.06.02 11:05
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 