Каннаваро прокомментировал первую победу в Узбекистане

Главный тренер Узбекистана Фабио Каннаваро высказался о победе над Кувейтом (2:0) в товарищеском матче.
- Это был дебют Каннаваро в Узбекистане.
- Итальянец готовит команду к 1-му чемпионату мира.
- 13 октября Узбекистан проведет товарищеский матч против Уругвая.
«Я сказал футболистам быть немного агрессивнее. Нам нужно работать над игрой без мяча. Даже если соперник не оказывает прессинг, нужно быть к этому готовыми.
Первый гол – плод тренировок», – заявил Каннаваро.
Источник: телеграм-канал «АЗИЯ СПОРТ»