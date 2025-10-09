Каннаваро прокомментировал первую победу в Узбекистане

Главный тренер Узбекистана Фабио Каннаваро высказался о победе над Кувейтом (2:0) в товарищеском матче.

Это был дебют Каннаваро в Узбекистане.

Итальянец готовит команду к 1-му чемпионату мира.

13 октября Узбекистан проведет товарищеский матч против Уругвая.

«Я сказал футболистам быть немного агрессивнее. Нам нужно работать над игрой без мяча. Даже если соперник не оказывает прессинг, нужно быть к этому готовыми.

Первый гол – плод тренировок», – заявил Каннаваро.