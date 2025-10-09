Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Каннаваро прокомментировал первую победу в Узбекистане

Сегодня, 19:02

Главный тренер Узбекистана Фабио Каннаваро высказался о победе над Кувейтом (2:0) в товарищеском матче.

  • Это был дебют Каннаваро в Узбекистане.
  • Итальянец готовит команду к 1-му чемпионату мира.
  • 13 октября Узбекистан проведет товарищеский матч против Уругвая.

«Я сказал футболистам быть немного агрессивнее. Нам нужно работать над игрой без мяча. Даже если соперник не оказывает прессинг, нужно быть к этому готовыми.

Первый гол – плод тренировок», – заявил Каннаваро.

Еще по теме:
Узбекистан добился победы в дебютном матче Каннаваро, забили игроки с опытом РПЛ 1
Раскрыты причины отказа Лева сборной Узбекистана
Рабинер оценил решение Узбекистана назначить Каннаваро
Источник: телеграм-канал «АЗИЯ СПОРТ»
Узбекистан. Суперлига Италия. Серия А Узбекистан Каннаваро Фабио
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Президент ФИФА прокомментировал вариант с переносом ЧМ-2034
21:57
«Оренбург» выкупил нового тренера: известна сумма
21:35
1
Карпин ответил на вопрос о мотивации игроков: «Я их бью и запугиваю»
21:21
1
Семин отреагировал на перепалку Карпина с министром спорта России
20:44
4
Погребняк – о легионере «Зенита»: «Надо избавляться от этого балласта»
20:32
11
«Спартак» ведет переговоры с экс-тренером «Монако»
20:16
12
ЧМ-2034 хотят перенести на январь: подробности
19:53
3
«Динамо» готово расторгнуть контракт с игроком, который раздражает Карпина
19:43
7
Реакция Рабинера на фаната ЦСКА во главе «Спартака»
18:47
9
Узбекистан добился победы в дебютном матче Каннаваро, забили игроки с опытом РПЛ
18:09
1
Все новости
Все новости
Каннаваро прокомментировал первую победу в Узбекистане
19:02
Узбекистан добился победы в дебютном матче Каннаваро, забили игроки с опытом РПЛ
18:09
1
Раскрыты причины отказа Лева сборной Узбекистана
17:16
Рабинер оценил решение Узбекистана назначить Каннаваро
15:58
Мостовой – о новом тренере сборной Узбекистана: «И во сне бы это никому не приснилось»
7 октября
13
Мостовой высказался о возможном назначении в сборную Узбекистана
5 октября
3
Мостовой написал стихотворение в честь назначения Каннаваро в сборную Узбекистана
4 октября
3
Стало известно, кто повезет Узбекистан на ЧМ-2026
2 октября
1
Экс-тренер «Локомотива» отказался везти Узбекистан на ЧМ-2026
27 сентября
Обладатель «Золотого мяча» может возглавить сборную Узбекистана
25 сентября
1
Сборная Узбекистана выиграла региональный трофей
8 сентября
1
Узбекистан сыграет с 2-кратным чемпионом мира в Малайзии
5 сентября
Стало известно, какой тренер повезет Узбекистан на ЧМ-2026
27 августа
8
Экс-тренер «Локо» может повезти Узбекистан на ЧМ-2026
17 июля
Владельцы «Манчестер Сити» планируют купить клуб из Узбекистана
27 июня
4
Сборная Узбекистана может сыграть с Аргентиной в этом году
13 июня
ФотоЭкс-спартаковец – самый дорогой игрок чемпионата Ирана
2024.12.23 19:56
2
ФотоУрунову подарили золотой айфон
2024.11.12 15:03
2
В ФИФА поступила жалоба из-за Урунова
2024.10.22 13:04
ФотоУзбекистанский «Локомотив» подписал чемпиона России с опытом Лиги чемпионов
2024.07.23 21:56
3
Экс-спартаковец Урунов стал чемпионом
2024.06.02 11:05
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 