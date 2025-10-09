Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рабинер заявил, что Узбекистану вместо Каннаваро следовало назначить Хиддинка или Семина

Рабинер заявил, что Узбекистану вместо Каннаваро следовало назначить Хиддинка или Семина

Сегодня, 15:58

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал назначение Фабио Каннаваро на пост главного тренера сборной Узбекистана.

  • Узбекистан отобрался на ЧМ-2026 до назначения Каннаваро.
  • Фабио повезет сборную на дебютный чемпионат мира.
  • Каннаваро дебютирует сегодня в товарищеском матче с Кувейтом.

«Читаю, как многие возмущаются назначению Фабио Каннаваро главным тренером сборной Узбекистана взамен местного специалиста Тимура Кападзе, который вывел команду очень симпатичной мне страны на ЧМ-2026.

По приходу Каннаваро с недоумением полностью согласен, тем более за какие-то несусветные деньги для начинающего тренера. И Кападзе мне действительно многие хвалили.

Но мне непонятно, почему в русскоязычном сегменте Телеги совершенно не упоминается истинный автор выхода узбеков на мировое первенство – Сречко Катанец. 62-летний словенец, который выводил свою родную сборную в финальные стадии Евро-2000 и ЧМ-2002, тренировал Узбекистан с 2021 года и в нынешнем цикле сделал практически все дело, но в январе ушел по состоянию здоровья. Кападзе оставалось три матча, с ним работали ассистенты Катанеца – и они совместными усилиями справились, молодцы. Но вся основная работа по историческому достижению была проделана балканцем.

То, что Кападзе не доверили везти команду на сам ЧМ, – другая история, которая действительно удивляет. Насколько знаю, федерация вела переговоры с Лeвом, Бенту, Тедеско, Биличем, Спаллетти – все отказали. Как и сам Катанец, которого пытались уговорить вернуться хотя бы до конца ЧМ. На безрыбье и позвали Каннаваро.

Хотя я бы на месте узбекской федерации попытался договориться с Хиддинком. Гус обожает такие экзотические истории и, несмотря на возраст, за счет умения понять людей разных континентов и наций мог бы хорошо сработать. А учитывая, что вся или почти вся команда говорит по-русски, – почему не говорили с Юрием Палычем? Тоже на мудрости могло бы получиться.

А отчего должно хорошо сложиться у Каннаваро – понять не могу. Взяли чисто за имя, причем как игрока, а не тренера. Так и Мостового можно было. Царь, кстати, назначение наверняка поддержит (UPD Уже поддержал). Выдающийся же защитник был Фабио. Хотя... защитник. Считает ли их Мостовой за футболистов – не убежден», – написал Рабинер.

Еще по теме:
Узбекистан добился победы в дебютном матче Каннаваро, забили игроки с опытом РПЛ
Раскрыты причины отказа Лева сборной Узбекистана
Мостовой – о новом тренере сборной Узбекистана: «И во сне бы это никому не приснилось» 13
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Узбекистан. Суперлига Россия. Премьер-лига Узбекистан Хиддинк Гус Семин Юрий Каннаваро Фабио
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В «Зените» прокомментировали срыв матча с командой Примеры
17:50
«Локо» отказался от 30 миллионов за Батракова
17:41
4
Стало известно, благодаря кому Жедсон перешел в «Спартак»
16:55
1
Винисиус стал погорельцем
16:39
3
ФотоЭкс-спартаковец возглавил парагвайский клуб
16:27
ФотоЗенитовец Мостовой вместо сборной России улетел отдыхать в Дубай
16:14
6
Карреру назвали «шарлатаном» и «инфоцыганом»
15:47
5
Мостовой назвал клуб, который выиграл бы Кубок России без легионеров
15:27
Данни ответил, кто лучше – Аршавин или Глушенков
15:15
1
Генич тремя словами описал Черчесова
15:00
1
Все новости
Все новости
Узбекистан добился победы в дебютном матче Каннаваро, забили игроки с опытом РПЛ
18:09
Раскрыты причины отказа Лева сборной Узбекистана
17:16
Рабинер заявил, что Узбекистану вместо Каннаваро следовало назначить Хиддинка или Семина
15:58
Мостовой – о новом тренере сборной Узбекистана: «И во сне бы это никому не приснилось»
7 октября
13
Мостовой высказался о возможном назначении в сборную Узбекистана
5 октября
3
Мостовой написал стихотворение в честь назначения Каннаваро в сборную Узбекистана
4 октября
3
Стало известно, кто повезет Узбекистан на ЧМ-2026
2 октября
1
Экс-тренер «Локомотива» отказался везти Узбекистан на ЧМ-2026
27 сентября
Обладатель «Золотого мяча» может возглавить сборную Узбекистана
25 сентября
1
Сборная Узбекистана выиграла региональный трофей
8 сентября
1
Узбекистан сыграет с 2-кратным чемпионом мира в Малайзии
5 сентября
Стало известно, какой тренер повезет Узбекистан на ЧМ-2026
27 августа
8
Экс-тренер «Локо» может повезти Узбекистан на ЧМ-2026
17 июля
Владельцы «Манчестер Сити» планируют купить клуб из Узбекистана
27 июня
4
Сборная Узбекистана может сыграть с Аргентиной в этом году
13 июня
ФотоЭкс-спартаковец – самый дорогой игрок чемпионата Ирана
2024.12.23 19:56
2
ФотоУрунову подарили золотой айфон
2024.11.12 15:03
2
В ФИФА поступила жалоба из-за Урунова
2024.10.22 13:04
ФотоУзбекистанский «Локомотив» подписал чемпиона России с опытом Лиги чемпионов
2024.07.23 21:56
3
Экс-спартаковец Урунов стал чемпионом
2024.06.02 11:05
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 