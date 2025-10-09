Рабинер заявил, что Узбекистану вместо Каннаваро следовало назначить Хиддинка или Семина

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал назначение Фабио Каннаваро на пост главного тренера сборной Узбекистана.

Узбекистан отобрался на ЧМ-2026 до назначения Каннаваро.

Фабио повезет сборную на дебютный чемпионат мира.

Каннаваро дебютирует сегодня в товарищеском матче с Кувейтом.

«Читаю, как многие возмущаются назначению Фабио Каннаваро главным тренером сборной Узбекистана взамен местного специалиста Тимура Кападзе, который вывел команду очень симпатичной мне страны на ЧМ-2026.

По приходу Каннаваро с недоумением полностью согласен, тем более за какие-то несусветные деньги для начинающего тренера. И Кападзе мне действительно многие хвалили.

Но мне непонятно, почему в русскоязычном сегменте Телеги совершенно не упоминается истинный автор выхода узбеков на мировое первенство – Сречко Катанец. 62-летний словенец, который выводил свою родную сборную в финальные стадии Евро-2000 и ЧМ-2002, тренировал Узбекистан с 2021 года и в нынешнем цикле сделал практически все дело, но в январе ушел по состоянию здоровья. Кападзе оставалось три матча, с ним работали ассистенты Катанеца – и они совместными усилиями справились, молодцы. Но вся основная работа по историческому достижению была проделана балканцем.

То, что Кападзе не доверили везти команду на сам ЧМ, – другая история, которая действительно удивляет. Насколько знаю, федерация вела переговоры с Лeвом, Бенту, Тедеско, Биличем, Спаллетти – все отказали. Как и сам Катанец, которого пытались уговорить вернуться хотя бы до конца ЧМ. На безрыбье и позвали Каннаваро.

Хотя я бы на месте узбекской федерации попытался договориться с Хиддинком. Гус обожает такие экзотические истории и, несмотря на возраст, за счет умения понять людей разных континентов и наций мог бы хорошо сработать. А учитывая, что вся или почти вся команда говорит по-русски, – почему не говорили с Юрием Палычем? Тоже на мудрости могло бы получиться.

А отчего должно хорошо сложиться у Каннаваро – понять не могу. Взяли чисто за имя, причем как игрока, а не тренера. Так и Мостового можно было. Царь, кстати, назначение наверняка поддержит (UPD Уже поддержал). Выдающийся же защитник был Фабио. Хотя... защитник. Считает ли их Мостовой за футболистов – не убежден», – написал Рабинер.