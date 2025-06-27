Владельцы «Манчестер Сити» планируют купить клуб из Узбекистана

Первый заместитель председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана Отабек Умаров сообщил о возможном привлечении инвестиций от City Football Group.

Холдинг может в скором времени купить узбекистанский клуб.

«Если в Узбекистане проживает примерно 37−38 миллионов человек, то благодаря нашему футболисту [Абдукодиру Хусанову] болельщики и из других стран Центральной Азии тоже начали регулярно следить за командой «Манчестер Сити».

Впереди у них [City Football Group] планы: пригласить еще одного спортсмена, футболиста из Узбекистана, а также взять в их группу – где сейчас 12 спортивных, футбольных команд – 13-ю команду, из Узбекистана», – сказал Умаров.