Владельцы «Манчестер Сити» планируют купить клуб из Узбекистана

Первый заместитель председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана Отабек Умаров сообщил о возможном привлечении инвестиций от City Football Group.
Холдинг может в скором времени купить узбекистанский клуб.
«Если в Узбекистане проживает примерно 37−38 миллионов человек, то благодаря нашему футболисту [Абдукодиру Хусанову] болельщики и из других стран Центральной Азии тоже начали регулярно следить за командой «Манчестер Сити».
Впереди у них [City Football Group] планы: пригласить еще одного спортсмена, футболиста из Узбекистана, а также взять в их группу – где сейчас 12 спортивных, футбольных команд – 13-ю команду, из Узбекистана», – сказал Умаров.
- Главный актив City Football Group – «Манчестер Сити».
- Также холдингу принадлежат «Жирона» (Испания), «Палермо» (Италия), «Ломмел» (Бельгия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Монтевидео Сити» (Уругвай), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Мумбаи Сити» (Индия), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Баия» (Бразилия).
- Сообщается, что к CFG может присоединиться «Коканд 1912».
Источник: Gazeta.uz