Матч Узбекистана будет самым посещаемым на ЧМ-2026

Появилась информация о проданных билетах на матч 1-го тура чемпионата мира-2026 между сборными Узбекистана и Колумбии.
На игру уже раскуплено 74 725 билетов. Это больше, чем на любой другой прошедший матч турнира.
Стадион «Ацтека» в Мехико, где пройдет игра, вмещает 81 070 зрителей.
- Матч начнется в 4:00 по московскому времени.
- ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Сборная Узбекистана попала в одну группу с Португалией, Колумбией и ДР Конго.
Источник: телеграм-канал «Футбольный Базар»