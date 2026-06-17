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Матч Узбекистана будет самым посещаемым на ЧМ-2026

17 июня, 12:09
11

Появилась информация о проданных билетах на матч 1-го тура чемпионата мира-2026 между сборными Узбекистана и Колумбии.

На игру уже раскуплено 74 725 билетов. Это больше, чем на любой другой прошедший матч турнира.

Стадион «Ацтека» в Мехико, где пройдет игра, вмещает 81 070 зрителей.

  • Матч начнется в 4:00 по московскому времени.
  • ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
  • Сборная Узбекистана попала в одну группу с Португалией, Колумбией и ДР Конго.

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Источник: телеграм-канал «Футбольный Базар»
Чемпионат мира Узбекистан. Суперлига Колумбия Узбекистан
Комментарии (11)
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Цугундeр
1781688292
)) Во где "понаехали", так понаехали.. Мехико не резиновый!!)
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ilich55
1781690071
Интересно, тюбетейкам билеты достались или индейцы все билеты раскупили?
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...уефан
1781691383
...с колумбийцами играют в Мексике - не удивительно, а для Бомбера пользительно...
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Romeo 123
1781691420
Ну наверное потому что колумбийцев будет очень много
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FFR
1781691585
Узбеки, удачи! Буду болеть за вас.
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DMитрий
1781693245
Весь Узбекистан приехал что-ли? А то смотрю... в области все стройки встали, копать и гвозди забивать некому.
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СильныйМозг
1781708354
Давно не вижу номэда и спартач80 на сайте. Все пытаются мигрировать в СЫШИА.
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