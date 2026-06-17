Матч Узбекистана будет самым посещаемым на ЧМ-2026

Появилась информация о проданных билетах на матч 1-го тура чемпионата мира-2026 между сборными Узбекистана и Колумбии.

На игру уже раскуплено 74 725 билетов. Это больше, чем на любой другой прошедший матч турнира.

Стадион «Ацтека» в Мехико, где пройдет игра, вмещает 81 070 зрителей.